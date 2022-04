Sturmschäden im Ebersberger Forst: Diese Truppe schließt die Wunden

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Drei Profis im Zentrum der Verwüstung: Die Forstwirte (v. li.) Martin Schmalzbauer (21), Johannes Haider (24) und Florian Wagnerberger (22) in einer Sturmschneise im Ebersberger Forst. Sie bilden eins der Pflanzteams, die dort Wiederaufforstung und Waldverjüngung betreiben. © Stefan Roßmann

Die Stürme des Sommers 2021 haben klaffende Lücken im Ebersberger Forst hinterlassen. Sie zu schließen ist ein Projekt, das erst in Jahrzehnten sichtbare Wirkung zeigen wird – und gleichzeitig für die Forstleute Routine. Für ihre Aufgabe braucht es Muskelschmalz und Fingerspitzengefühl.

Landkreis – Martin Schmalzbauer zieht durch und lässt den Holzstiel aus den Fingern rutschen. Die Rhodener Pflanzhaue saust zu Boden, das metallene Blatt gräbt sich tief in den feuchten Lehm des Ebersberger Forsts. Ozapft is! Ein zweiter Hauenwurf, treffsicherer als jeder Münchner Oberbürgermeister auf den Zapfhahn drischt, und das Loch ist tief genug. So wuchtig er gerade zugeschlagen hat, so sanft bettet der 21-jährige Forstwirt nun kniend den handflächengroßen Wurzelballen eines Esskastanien-Setzlings in den Mineralboden. Dann scharrt er Moos, Daxen und den Aprilschnee wieder über das Erdreich.

Aufhauen: Mit einer Rhodener Pflanzhaue schlägt Martin Schmalzbauer ein Loch in den Mineralboden. © Stefan Roßmann

Bäume nachpflanzen im Ebersberger Forst: Alles Handarbeit

An die 50 Mal in der Stunde schaffen geübte Baumpflanzer wie Martin Schmalzbauer diesen Bewegungsablauf. „Da darf man sich schon ranhalten“, sagt er. Den Werkzeugstiel lässt er beim Zuschlagen los, weil ihm sonst die Erschütterung beim Treffen eines Astes oder Steins auf Dauer die Schultermuskulatur zerlegen würde. Harte Handarbeit ist Pflicht. Maschinell ist in einem naturnah bewirtschafteten Wald wie dem Ebersberger Forst nichts zu holen. Denn das herumliegende Totholz, das ein Durchkommen auf Rädern unmöglich macht, ist Teil des Lebensraums. „Wir wollen es hier nicht wie geschleckt aufräumen“, sagt Revierleiter Wolfgang Richter.

Einpflanzen: Der Setzling kommt ins Erdreich. Gut 50 Stück schafft ein Pflanzer die Stunde. © Stefan Roßmann

Apokalyptischer Daxenverhau: Vermutlich ein Mini-Tornado

Ein paar Meter weiter klafft eine fußballfeldgroße Baumwüste im Forstrevier Ingelsberg – ein apokalyptischer Daxenverhau durchsät mit umgedrückten, splittrigen Fichtenresten. Ein Mini-Tornado oder eine Windhose muss hier in der Zeit der Sommerstürme des vergangenen Jahrs durchgezogen sein, vermutet Richter. Ein Trumm Wald wie der Ebersberger Forst, größer als der Chiemsee, steckt das mit der richtigen Behandlung weg. „Wir stopfen diese kleinen Wunden“, sagt der Förster.

100.000 Setzlinge in rund fünf Wochen

Für die Mitarbeiter des zuständigen Staatsforstbetriebs Wasserburg heißt das, sie müssen rund 100 000 Setzlinge händisch in die Erde bringen – in dem gut fünfwöchigen Zeitfenster, wenn der Boden aufgetaut, aber die Bäume noch nicht am Austreiben sind. Dann heißt es hoffen auf genügend Regen zum Anwachsen. „Der April ist entscheidend“, sagt Richter. Rund 6000 Festmeter Holz haben die Stürme umgerissen, dazu kommt die ohnehin laufende Waldverjüngung und sein Umbau – an die 30 Hektar Pflanzungen im Jahr sind Standard.

Denn häufigere Starkwetterereignisse wie der mutmaßliche Sommertornado sind nur eine Spielart, mit der der Klimawandel dem Forst zu schaffen macht. Die andere: Es wird heißer. Heinz Utschig, Chef des Forstbetriebs, zeigt eine Temperaturkurve der Ebersberger Waldklimastation. Seit der Jahrtausendwende zeigen die Messdaten in eine Richtung: aufwärts.

Klimawandel trifft den Forst: Die Esskastanie hält im Gegensatz zur Fichte höhere Temperaturen aus

Für die Fichte wird es bereits spürbar unangenehm, weshalb die Forstleute neben hitzebeständigeren Tannen und Douglasien vor allem Laubholz nachpflanzen – hauptsächlich heimische Arten wie Eiche, Buche oder Linde. Wo es vom Standort her passe, werde mit bisher selteneren Baumarten wie Roteiche, Spitzahorn, Feldulme oder Kirsche ergänzt – oder eben der Esskastanie, die mancher aus dem Wanderurlaub in Südtirol kennt und die nun Forstwirt Schmalzbauer und seine Kollegen in den Ebersberger Forst setzen. Robuster Mischwald statt Fichtenstangerl-Mikado, so lautet die Devise.

Zuschneiden: Martin Schmalzbauer kürzt die Wurzeln eines Esskastanien-Setzlings. © Stefan Roßmann

Unter dem feuchten Tuch in seinem Pflanzkörberl, das die empfindlichen Wurzeln vor dem sonst in Minutenschnelle drohenden Austrocknen schützt, zieht Martin Schmalzbauer einen weiteren Setzling hervor und setzt die Gärtnerschere an. Die Wurzeln dürfen nicht zu lang sein, damit sie im Pflanzloch alle nach unten in den Boden hinein zeigen. Das erleichtert, übrigens auch im heimischen Garten, das Anwachsen.

Der ausgewachsene Baum wird vielleicht mal Möbelholz - aber erst in 50, 60 Jahren

Der 21-jährige Forstwirt könnte es noch erleben, wenn der ausgewachsene Baum in 50, 60 Jahren einmal vielleicht als Möbelholz geerntet wird. Oder er bleibt stehen und wird 100, 120 Jahre alt. Darüber entscheiden die Förster der Zukunft. Erst die Folgegenerationen können beurteilen, wie erfolgreich die Arbeit der Forstleute von heute war.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.