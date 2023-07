Sturmnacht hält Einsatzkräfte im Kreis Ebersberg auf Trab: Polizei spricht Warnung aus

Von: Josef Ametsbichler

Eine wegen eines beschädigten Baums gesperrte Durchfahrt am Mittwochmorgen in Sensau (Gemeinde Steinhöring) © Josef Ametsbichler

Für zahlreiche Feuerwehrler im Landkreis Ebersberg war es eine kurze Nacht. Schuld war ein Sturm, der über die Region fegte.

(dieser Artikel wird bei Bekanntwerden weiterer Schadensmeldungen laufend aktualisiert)

Landkreis - Erst heulte der Wind, dann die Sirenen: Nach Mitternacht begann für die Einsatzkräfte im Landkreis Ebersberg eine einsatzreiche Phase - ein schweres Gewitter, das in der Nacht zum Dienstag über den Landkreis Ebersberg zog, sorgte für einen ganzen Schwung an Einsätzen.

Die gute Nachricht vorweg: Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand, das war von den zuständigen Polizeien Ebersberg und Poing zu erfahren.

Telefonleitung beschädigt, Absperrgitter verweht

Vor allem umgestürzte Bäume waren das Problem, so wie in der Gemeinde Frauenneuharting, wo laut Feuerwehrkommandant Georg Renner zwei Einsätze anfielen, durch einen Baumsturz sei eine Telefonleitung beschädigt worden. Aus Hohenlinden meldet die Polizei Ebersberg, dass ein Baum die Staatsstraße 2086 von Ebersberg kommend blockierte, bis die Freiwillige Feuerwehr Hohenlinden die Straße freiräumen konnte.

In Grafing stürzte wegen des Windes ein Baum über die Staatsstraße 2080 und musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Von einer Baustelle in der Brandstraße wurden mehrere Absperrgitter auf die Straße geweht, wo sie durch Beamte der PI Ebersberg beseitigt wurden, meldet die Polizei im Nachgang. Durch engagierte Verkehrsteilnehmer seien zudem mehrere kleine Bäume auf der Rosenheimer Straße beseitigt worden.

Auto weicht Baum aus und gerät in Straßengraben

In der Gemeinde Glonn, zwischen Haslach und Piusheim, musste der Fahrer eines Ford einem umfallenden Baum ausweichen, wodurch er in die daneben liegende Wiese geriet. Beim Versuch, sich wieder aus dieser zu befreien blieb der Pkw laut Polizei in einem Graben stecken und muss abgeschleppt werden.

Die Kreisstraße EBE 13 wurde bei Westerndorf, ebenfalls Gemeinde Glonn, kurzzeitig durch einen umgestürzten Baum blockiert, der jedoch den Ebersberger Polizeibeamten zufolge umgehend durch die herbeigerufene Feuerwehr beseitigt wurde.

Auch die Feuerwehr Aßling meldet mehrere umgestürzte Bäume in ihrem Einsatzbericht von der Staatsstraße 2080 Richtung Ostermünchen.

Weitere Einsätze, unruhiges Wetter: Polizei spricht Warnung aus

Bis in den Vormittag hinein kam es für die Feuerwehren zu weiteren Einsätzen, etwa in Kirchseeon und der Gemeinde Baiern, wo offenbar weitere umgestürzte oder beschädigte Bäume gefunden wurden. Zudem herrscht noch immer eine unruhige Wetterlage. Die Polizei Ebersberg warnt daher, dass in den Wäldern weiterhin Gefahr durch verspätet herabstürzende Äste und Bäume besteht. Beim Aufenthalt im Wald sei deshalb erhöhte Vorsicht geboten.

