Fit im Auto: Training, das sich nur wenige trauen

Von: Jörg Domke

Teilen

Auf dem Betriebshof der Straßenmeisterei in Ebersberg konnten Senioren aus Hohenlinden einmal unter fachlicher Anleitung Übungen machen, um im Auto fit zu bleiben oder zu werden © S. Rossmann

Mut haben zehn Hohenlindener bewiesen, die sich einem Senioren-Fahrtraining unterzogen. Fazit: Es kann nicht schaden, auch Nicht-Hohenlindenern.

Landkreis/Hohenlinden – „Wir Deutschen“, sagt Florian Scherr schmunzelnd, „glauben, so mit die besten Autofahrer der Welt zu sein. Jedenfalls stets im oberen Drittel angesiedelt, ob jung oder alt“. Dass sich jedoch einmal Erlerntes irgendwann einmal verflüchtigen könnte, hätten dabei die wenigsten auf dem Schirm, so der Fahrlehrer und Mitarbeiter der Poinger Fahrschule „De Fahrschui“ weiter.

Weil das so ist wie es ist, tut sich beispielsweise die Kreisverkehrswacht Ebersberg seit Jahren extrem hart, überhaupt noch Interessenten zu finden für ihre Fahr-trainings. Nicht einmal ein halbes Dutzend solcher Termine kommen pro Jahr zustande, sagt ihr Vorsitzender Bernhard Schweida. „Das ist jedes Jahr ein echter Kampf“. Dabei könnte eine Auffrischung nicht nur älteren Autofahrern ab und an ganz guttun, sondern auch manchem jüngeren Pkw-Lenker.

Auch Josef Mengis, Sprecher des Seniorenbeirats in Hohenlinden, hat das alles schon hautnah erfahren. Gleich zwei Termine für Senioren-Fahrkurse hatte der 64-Jährige heuer bei der Kreisverkehrswacht angemeldet. Zustande gekommen war so ganz knapp nur einer. Und der fand jetzt auf dem Betriebsgelände der Straßenmeisterei in Ebersberg sowie auf den Straßen zwischen Ebersberg und Grafing in Theorie und Praxis statt.

Nur wenige Kurse kommen pro Jahr überhaupt zustande

Auffallend: Die meisten Teilnehmer an diesem zumeist sonnigen Herbsttag sind Frauen. Auch das, sagt Schweida, nichts Untypisches. Doch ziemlich schnell wird innerhalb der viereinhalb Stunden Schulung namens „Fit im Auto“ klar: Auch Mannsbilder können hier noch so manches lernen.

Alleine schon Theoretisches. Was zum Beispiel ist zu tun, wenn vor mir ein Bus mit Warnblickzeichen wartet? Welche Kräfte wirken bei einem Aufprall mit 40 km/h? Welche bei 100? Wann sind sogar 0,3 Promille eine Straftat? Und warum gilt die Formel zum Aufziehen von Winterreifen – von O wie Oktober bis O wie Ostern – nicht wirklich? Wer an dieser Stelle erste Unsicherheiten bei der Suche nach den richtigen Antworten verspüren sollte, dem könnten Schweida und sein Team auf die Spur bringen.

Und wie ist es mit den praktischen Fähigkeiten bestellt? Die Kreisverkehrswacht hat für die zehn Hohenlindener Teilnehmer einen Parcours aufgebaut. In einer sich verjüngenden Gasse etwa wird eine typische Autobahnbaustelle simuliert. Und gezeigt: Orientieren sollte sich der Fahrer immer an der Richtung, in der er fährt.

Eine zweite Übung besteht darin, eine Säule, so wie sie beispielsweise in Parkhäuser bestehen könnte, vorwärts und rückwärts zu umfahren. Gerade das Rückwärtsfahren, sagt Mitarbeiter Dominic Mayer, bereite vielen Probleme. Und nicht nur ältere Semester. Doch Schweida ist optimistisch: „Was man nicht kann oder nicht mehr kann, kann man trainieren“.

Rückwärtsfahren ist oft ein Problem im Alter

Das Rückwärts-Einparken etwa. Oder, ganz simpel eigentlich, die Vollbremsung. „Die Bremsen tun uns nichts“, so der Kreischef, zugleich Polizist und Verkehrserzieher in Ebersberg. Er weiß: Viele der älteren Fahrer haben angefangen in Pkw ohne ABS. Das Stotterbremsen wurde ihnen gewissermaßen eingetrichtert. Heute ist das alles dank der Technik in den Autos keine echte Option.

Florian Scherr und sein Kollege Stefan Förster warten derweil schon mit ihren Fahrschulwagen auf die Probanten, um mit ihnen eine exklusive Fahr-Viertel-Stunde anzugehen. Schnell bemerken sie die Standardfehler, die wohl so ziemlich alle, ob alt oder jung, begehen. Den fehlenden Schulterblick etwa, der irgendwie aus der Mode gekommen zu sein scheint weil womöglich uncool. Dass 60 gilt direkt ab dem 60er-Schild und nicht erst später. Dass man im Kreisverkehr nur noch beim Herausfahren zu blinken hat. Und neuerdings immer auch darauf zu achten hat, dass von der Seite Radlfahrer kommen können, die Vorrang besitzen.

Scherr hat sich eine, wie er sagt, Standardstrecke ausgesucht. Von Ebersberg über die B 12 in die Grafinger Umgehung bis zum Kreisel und in die Rotter Straße durch den Stadtkern auf die Bernauer Straße und wieder retour. Vor allem zu beobachten ist: An abknickenden Hauptstraßen, wie es sie etwa am Grafinger Marktplatz mehrfach gibt, blinkt kaum jemand. Auch sogenanntes vorausschauendes Fahren scheint vielen, nicht unbedingt den Hohenlindener Prüflingen, geradezu ein Fremdwort. Scherrs Tipp: Vorausschauend innerorts heißt, alles abzuchecken, was der Fahrer im Auto vor uns einsehen kann.

Der Praxistest zeigt: Die eine oder andere Auffrischung in Form einer gebuchten Fahrstunde oder in Gestalt eines Fit-im-Auto-Kurses bei der Verkehrswacht wird niemandem wirklich schaden.

Wer Interesse an einem Fitnesstraining im Auto hat: www.verkehrswacht-ebersberg.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter