Turnhalle am Gymnasium Vatersteten: Neubau ist zu teuer

Von: Robert Langer

Sanierung statt Abriss: Die Dreifachhalle am Gymnasium Vaterstetten. © sro

Die marode Schulturnhalle am Gymnasium Vaterstetten wird „nur“ saniert, weil noch viele weitere Schulprojekte im Landkreis anstehen.

Vaterstetten/Landkreis – Die Entscheidung quer durch die Fraktionen des Ausschusses war strittig. Abhängig vom Votum des Kreistages soll aber die marode Turnhalle des Gymnasiums in Vaterstetten saniert und nicht neu gebaut werden. Auslöser für die Debatte waren unter anderem Sicherheitsmängel am Dach. Die Kosten, um darauf zu reagieren, liegen je nach Variante zwischen rund 10,8 und etwa 14,5 Millionen Euro (ohne Abzug der erwarteten staatlichen Fördermittel).

Viele Projekt in der Planung

Hintergrund der Entscheidung für die günstigere Lösung sind auch finanzielle Probleme des Landkreises. Es muss gespart werden. Denn schließlich stehen weitere Bildungsprojekte an. Die Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon, eigentlich mit acht Jahrgangsstufen gebaut und geplant. Jetzt müssen es doch wieder neun Jahrgänge werden. Folge der erneuten Änderung der bayerischen Bildungspolitik. Heißt für Kirchseeon mehr Klassenzimmer und Fachräume, ein Anbau.

Ein lange diskutiertes neues Gymnasium in Poing steht auch auf der Liste und eine Berufsschule in Grafing Bahnhof ebenso.

Sparschraube wir angesetzt

Die Kosten dafür könnten sich auf zusammen deutlich über 200 Millionen Euro belaufen. Geld, das fehlt. Deshalb hatte schon der Kreistag in dieser Woche bei allen Schulprojekten die Sparschraube angesetzt. Das wurde jetzt auch in der Debatte zur Halle in Vaterstetten deutlich. Ein Argument zudem: Schließlich habe man gerade in die Erweiterung des Gymnasiums Vaterstetten 23 Millionen Euro investiert.

Zwischenzeitlich gesperrt

Hintergrund: Die Dreifachhalle am Gymnasium Vaterstetten war zwischenzeitlich gesperrt. Auslöser waren Schäden an Trägern des Daches. Zudem gibt es offenbar keine Unterlagen mehr zu den Berechnungen zum Tragwerk der Halle Anfang der 1970er-Jahre. Schon 2007 wurde ein Überwachungssystem installiert. Die Nutzungszeit der Halle ist begrenzt. Nach den geltenden Vorgaben sind die Fluchtwege nicht optimal, die erforderliche Raumhöhe werde beispielsweise in Nebenräumen nicht erreicht.

„Man muss irgendwo anfangen zu sparen“, so CSU-Fraktionssprecher Martin Wagner, der aus Vatersteten kommt, jetzt im zuständigen Ausschuss des Kreistages. In der Halle würden „keine größerer Leistungssportarten“ betrieben, sagt er. Kreisfinanzchefin Brigitte Keller betonte, der Landkreis sei für den Schulsport zuständig. Für den Breitensport und damit auch für den Leistungssport sieht sie die Gemeinde als Ansprechpartner.

Offen ist, welche Probleme bei einer Sanierung in der Substanz des Gebäudes auftreten könnten. Deshalb plädiert Piet Mayr, CSU-Kreisrat und Zornedinger Bürgermeister, für einen Neubau. Man könne bei der Sanierung unliebsame Überraschungen erleben. Skeptisch auch Roland Frick. CSU-Kreisrat und Bürgermeister in Pliening. Er meinte dennoch, man „könne vom Prinzip Hoffnung leben“. Kreisrätin Susanne Markmiller (FDP) meinte, sie tendiere eher für einen Neubau. Es bestehe bei einer Sanierung die Gefahr, dass es zu einem Nachtrag, also zu einer zusätzliche finanziellen Belastung kommen könnte. Max Weindl (FW) meinte hingegen, die Kritiker suchten nach „Horrorszenarien wie ein Versicherungsvertreter“. Nach seiner Ansicht müsse man bei jeder Entscheidung im Auge behalten, dass es sich immer um Steuergelder handle.

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) hatte sich in seinen einleitenden Worten ganz vorsichtig für die Variante Sanierung ausgesprochen. Und so fiel dann auch der Beschluss aus.

