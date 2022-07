Über 100 neue Wohnungen in Pöring

Von: Robert Langer

Architekturvisualisierung der Wohnanlagen „Natürlich! Stadt“. © SMPL MÜNCHEN, RIEDELBAU

Richtfest für Wohnanlage auf der Wimmerwiese. Anfängliche Proteste sind verstummt – Investition von rund 70 Millionen Euro.

Pöring/Zorneding – „Da die Bauplätze auf Erden, weniger und teurer werden, wird es zur Notwendigkeit, dass man in der heut’gen Zeit, klar geplant und wohl durchdacht alles besser nutzbar macht. Ganz besonders in Oberbayern, ist neuer Wohnraum ein guter Grund zum Feiern.“ So hieß es im Richtspruch für die neue große Wohnanlage in Pöring. Titel: „Natürlich! Stadt“. Dazu gab es jetzt an einem heißen Nachmittag ein größeres Fest auf dem Gelände der ehemalige Wimmerwiese mit offiziellen Reden. Mit dabei war neben Firmenvertretern und Zornedings Bürgermeister Piet Mayr auch Landrat Robert Niedergesäß und eine Reihe weiterer Kommunalpolitiker.

Luftaufnahme der Wohnanlage in der Bauphase. Das Bild stammt vom Juni 2022. © Bauer/riedel Bau

Bezug für ersten Abschnitt Mitte 2023

Im Fokus stehen zwei Wohnanlagen mit 107 Eigentumswohnungen. Errichtet werden sie von der Riedel Bau Gruppe aus Schweinfurt (Unterfranken). Der erste Bauabschnitt des Projektes mit 57 Wohneinheiten sei bereits komplett verkauft, so das Unternehmen. Bezugsfertig sollen die Wohnungen zwischen 49 und 180 Quadratmetern voraussichtlich Mitte 2023 sein. Der Abschluss des zweiten Bauabschnitts ist für Anfang 2024 geplant.

Die Krone ist da: Richtfest auf dem Gelände. Die Umsetzung des Projekts schreitet voran © Stefan Rossmann

Die Investitionssumme für diese beiden Abschnitte wird mit rund 70 Millionen Euro angegeben.

Zeigen, wo der Hammer hängt beim Richtfest. © Robert Langer

Nächster Schritt: Bezahlbarer Wohnraum

Gegenüber der Ebersberger Zeitung betonte Zornedings Bürgermeister Piet Mayr, auch ältere Zornedinger hätten sich dort Wohnungen gekauft, um ihre eigene Häuser für die nächste Generation frei zu machen. Der nächste Schritt seien günstigere Wohnungen, für deren Vergabe es spezielle Vorgaben gebe.

Kritik im Vorfeld

Im Vorfeld der Bebauung auf der Wimmerwiese hatte es erhebliche Bedenken und Proteste von verschiedenen Seiten gegeben. Stichworte waren dabei unter anderem die Verdichtung im Ort durch massive Bebauung und die Höhe der Gebäude auf einem umgrenzen Areal sowie der mit den neuen Mitbürgern zu erwartende zusätzliche Verkehr. Das hätte sich inzwischen gelegt, so der Bürgermeister gegenüber der Ebersberger Zeitung. Er verweistzudem auf das vorausschauende regenerative Energiekonzept für das Areal mit Pelletheizung, Wärmepumpe und Photovoltaikanlagen. „Und das war vor der aktuellen Krise schon so geplant“, sagt Mayr.

