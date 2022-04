Über 100 Opfer unterstützt

Von: Jörg Domke

Arbeiten als Team schon viele Jahre erfolgreich zusammen: Martin Ache (inzwischen Landesvorstand beim Weißen Ring), und Carola Baumgartner aus Anzing. © kn

Anzing/Landkreis - Im Rahmen eines monatlichen Mitarbeitertreffens wurde die stellvertretende Leiterin der Außenstelle Ebersberg des Weißen Rings, Carola Baumgartner, vom Landesvorsitzenden Martin Ache (Markt Schwaben) für ihr zehnjähriges, ehrenamtliches Engagement in der bundesweit agierenden Hilfsorganisation für Opfer krimineller Gewalt geehrt.

Martin Ache überbrachte die Glückwünsche des Bundesvorstandes und dankte Carola Baumgartner für ihre herausragende Arbeit in der Opferbetreuung. Weit über 100 Opfer hat Carola Baumgartner in der Zeit geholfen, um wieder den Schritt in ein normales Leben zu finden. Besonders hervorzuheben ist laut Ache ihr Engagement in der Präventionsarbeit. In vielen Vorträgen, Unterrichtsstunden in Schulen, Informationsveranstaltungen hat die Anzingerin stets einen Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Vorbeugung gesehen. Unsere Zeitung begleitete sie dabei vor einigen Monaten an der Mittelschule Ebersberg, wo es intensiv darum ging, die jungen Leute vor Gefahren aus dem Internet (Cyber-Kriminalität) zu warnen. Als Anerkennung für ihre Leistungen erhielt Carola Baumgartner jetzt die Ehrenurkunde des Bundesvorsitzenden sowie die Ehrennadel des Vereins. In absehbarer Zeit soll Carola Baumgartner die Außenstelle Ebersberg als Leiterin übernehmen. Sie würde damit Martin Ache folgen, der erst unlängst auf Landesebene den Vorsitz übernahm.

Wer sich für eine Mitarbeit im WEISSEN RING interessiert, kann sich unter (0151) 55 164 666 oder im Internet unter: ebersberg-bayern-sued.weisser-ring.de informieren.

