Ukrainische Kinder sollen in die Schulen

Von: Robert Langer

Solidarität: Ukraine-Flagge vor der Ebersberger Kirche St. Sebastian © Stefan Roßmann

Viele Mütter mit Kindern sind unter den Ukraine-Kriegsflüchtlingen, die in den Landkreis Ebersberg kommen. Die Schulen bereiten sich darauf vor, diese Kinder, die meist kein Deutsch sprechen, zu betreuen und herzlich aufzunehmen. Und dann stellt sich auch die Frage nach Arbeitsplätzen.

Landkreis – „Wir sind in Sicherheit.“ Das sei der wichtigste Satz, den er von den Kindern gehört habe, so Franz Kraxenberger, Rektor der Grund- und Mittelschule Kirchseeon. Ein Mädchen ist bereits in der Schule. Der Rektor hat noch weitere Kontakte. „Wir sind entschlossen, zu helfen.“ In der Sporthalle des örtlichen Gymnasiums sollen in den nächste Tagen Flüchtlinge einziehen. „Wir haben ein Netzwerk. Der Elternbeirat ist sehr engagiert.“

Schulamt: Freiwillige Aufnahme

Nach den derzeitigen Regelungen werden die Flüchtlingskinder aus der Ukraine in der Regel erst drei Monate nach dem Zuzug in Bayern schulpflichtig. „Jedoch bereits vor dem Einsetzen der Schulpflicht können die Kinder und Jugendlichen freiwillig Schulen besuchen“, so das Landratamt. Vom Kultusministerium sind in den kommenden Tagen weiter Informationen zu erwarten. Das Schulamt Ebersberg bittet die Grund- und Mittelschulen um freiwillige Aufnahme zum gegenwärtigen Zeitpunkt, um den geflüchteten Kindern und Jugendlichen eine erste Struktur im Alltag zu geben.

Eine Frage von Personal und Räumen

„Wir wollen es bereits vorher irgendwie versuchen“, so Kraxenberger. „Wir haben eine Lehrerin, die Russisch spricht ebenso wie einige Schüler.“ Dazu kämen noch die Eltern. „Alles ist aber auch eine Frage des Personals und der Räume.“

Alltagthemen gibt es auch noch

Michael Pollak, Rektor in Aßling, gibt sich vorsichtiger. „Wir haben noch keine Flüchtlinge hier und wir müssen noch weitere Informationen abwarten.“ Diskutiert werde natürlich. Pollak weist aber darauf hin: „Es gibt auch weiterhin Alltagsthemen. Und die Corona-Infektionszahlen steigen.“

Personalprobleme in Kitas

Kaum Möglichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingskindern in Kindergärten sieht Gabriela Kemether, Geschäftsführerin von Kinderland Plus in Poing, mit mehrer Einrichtungen im Landkreis. Man habe schon jetzt genug Personalprobleme. Den Mitarbeitern könne man nicht auch noch zusätzlich etwas aufbürden. Räume könnte man vielleicht stellen, wenn eigenes Personal mitgebracht werde. Zum Thema müsse man sich in der Politik auf Bundes- und Landesebene Gedanken machen.

Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig

Eine weitere Frage sind Arbeitsplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine: „Der Ebersberger Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig und es werden in vielen Bereichen Arbeitskräfte gesucht“, erklärt Kathrin Stemberger von der Arbeitsagentur. Grundsätzlich betont sie: „In der aktuellen Situation geht es zuallererst darum, den Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind und bei uns Schutz in einer unvorstellbaren Situation suchen, Sicherheit und Obdach zu bieten. Hierfür werden aktuell im Landkreis Ebersberg alle nötigen Vorkehrungen getroffen.“ Derzeit wisse man nicht, ob die Menschen, die jetzt vor Krieg und Zerstörung fliehen, schon bald in ihre Heimat zurückkehren können oder, ob sie längerfristig Zuflucht benötigen. „Wir wissen aber, dass wir, alle gemeinsam, Unterstützung leisten, wenn wir gebraucht werden.“

Agentur rechnet mit Beratungsanfragen

Konkret: Ukrainer sind berechtigt, jederzeit eine Arbeit aufzunehmen. Die Zustimmung der Agentur für Arbeit sei hier nicht notwendig. Die Menschen seien nicht verpflichtet, sich bei der Agentur zu melden. Jedoch stehe ihnen die Vermittlungs-, Beratungs- und Förderangebote offen. „Wir rechnen auch zeitnah mit den ersten Beratungsanfragen.“

Professioneller Dolmetscherdienst

Fehlende Sprachkenntnisse stellten bei Beratungsgesprächen kein Hindernis dar: Es gibt einen professionellen Dolmetscherdienst. Wie schnell und in welche Berufsfelder die Menschen aus der Ukraine vermittelt werden könnten, lasse sich nicht generell beantworten, da viele Faktoren ausschlaggebend seien. „Hier müssen individuelle Lösungen für jeden Einzelfall gefunden werden.“