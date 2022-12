17 Stellen an denen es häufiger kracht - Start einer Serie

Von: Robert Langer

Ampelsalat: 17 Lichtzeichenanlagen stehen an der Autobahn-Anschlussstelle zur A 94 bei Parsdorf. Trotzdem ist diese Stelle ein Unfallschwerpunkt. © Stefan Rossmann

17 neuralgische Punkte, davon fünf auf Bundesstraßen, vier auf Staatsstraßen und acht auf Kreisstraßen. Das sind die Unfallschwerpunkte im Landkreis. Start einer Serie in der Ebersberger Zeitung.

Landkreis – Die Unfallzahlen im Landkreis Ebersberg sinken in der Tendenz deutlich. Das hat laut Polizeihauptkommissar Stephan Mittermaier, Sachbearbeiter Verkehr in der Polizeiinspektion Ebersberg und in seiner speziellen Aufgabe zuständig für den gesamten Landkreis, auch etwas mit der Corona-Krise zu tun: Weniger Menschen waren auf den Straßen unterwegs.

Weniger Unfälle: Ein Grund kann Corona sein

Aber es gibt noch weitere mögliche Gründe für die unterm Strich positiven Veränderungen. Denn an Unfallschwerpunkten der vergangenen Jahre wurde intensiv gearbeitet. Straßen und Ampelanlagen wurden umgebaut. Neue Hinweisschilder wurden aufgestellt, um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu schärfen. Geschwindigkeitsbeschränken und Überholverbote zeigen offenbar Wirkung.

Altprobleme gelöst aber manches bleibt

Altprobleme konnten entschärft, manche trotz aller Maßnahmen aber bisher nicht gelöst werden – wie an einer Kreuzung im Gemeindebereich Vaterstetten. An verschiedenen Stellen entstanden neue Brennpunkte. Das belegen die aktuellen Ergebnisse der Unfallkommission für den Landkreis Ebersberg.

Zentrale Achse der B 304

Im Detail berichtet die Ebersberger Zeitung über die kommenden Ausgaben in einer vierteiligen Serie. In der Übersicht geordnet: die zentrale Achse der B 304 quer durch den Landkreis mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Dann der Norden, die alte B 12 und die Veränderungen mit dem Bau der Autobahn sowie neuen Problemen an der Autobahnausfahrt Parsdorf. Und der Süden mit seinen jeweiligen eigenen Punkten, Stichwort: Schulbusunfälle.

Die jetzt vorliegende Statistik der Unfallhäufungen umfasst den Zeitraum von 2018 bis 2020. Aufgelistet werden 17 neuralgische Punkte, davon fünf auf Bundesstraßen, vier auf Staatsstraßen und acht auf Kreisstraßen, alles quer durch den Landkreis. Die Aufarbeitung hat auch wegen Corona länger gedauert.

Auswertung per Computer

Was ein Unfallschwerpunkt ist, das ist genau festgelegt. Früher gab es in den Polizeiinspektionen große Landkreiskarten an der Wand. Verschiedenfarbige Stecknadeln markierten die Vorfälle. Heute läuft dies alles über Computerprogramme. Dabei werden alle Vorkommnisse gespeichert und ausgewertet. Mit einem Mausklick sind Zusatzinformationen zu erhalten. Wie oft kam es an verschiedenen Stellen in einem bestimmten Umfeld und Zeitraum zu Unfällen? Wie schwer?

Stephan Mittermaier, Polizeihauptkommissar und Verkehrssachbearbeiter in der Inspektion Ebersberg sowie Mitglied der Unfallkommission. © Stefan Rossmann

Mögliche Ursachen werden vor Ort überprüft

Welche Ursachen dahinterstecken, muss meist vor Ort überprüft werden. Das ist jetzt zumindest für diesen Turnus abgeschlossen. Die Kommission im Landkreis Ebersberg ist ein Dreierteam: Stephan Mittermaier von der Polizei Ebersberg sowie Vertreter des Landratsamtes und des Straßenbauamtes Rosenheim. Nach der Überprüfung vor Ort geht es eine Stufe höher zur Regierung von Oberbayern. In der Prüfung sind dabei auch Umbaumaßnahmen. Viele der meist kostengünstigen Vorschläge wurden bereits vorab umgesetzt. Die Ergebnisse der Unfallkommission sind ein zentrales aber auch ein ergänzendes Instrument. Unabhängig von der Einordnung als Unfallschwerpunkt wird im Rahmen der Möglichkeiten laut Mittermaier von der Polizei sehr schnell reagiert.

Die nächsten Teile der Serie erscheinen in den kommenden Tagen.

