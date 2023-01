Unterkunfts-Not in der Flüchtlingskrise: Landrat will Zelte statt Turnhallen

Von: Michael Acker

So sah die Turnhalle des Vaterstettener Humboldt-Gymnasiums im Jahr 2015 aus: Betten für Asylbewerber. © LRA

Turnhallen im Landkreis Ebersberg als Flüchtlingsunterkunft schließt Landrat Robert Niedergesäß aus - trotz Zweifeln aus dem eigenen Haus. Nun kommen Zelte als Option auf den Plan.

Landkreis – Landrat Robert Niedergesäß (CSU) hatte im November 2022 angekündigt, sich notfalls höchstpersönlich vor die Turnhallen zu legen, um zu verhindern, dass sie – wie 2015/2016 schon einmal – wieder mit Flüchtlingen belegt werden. Die Hallen müssten für den Schul- und Vereinssport freigehalten werden, für die Jugend, die während der Corona-Pandemie so sehr unter Einschränkungen hatte leiden müssen.

Landratsamt schließt Belegung von Turnhallen nicht mehr aus - der Landrat schon

Gleich nach Niedergesäß’ markigem Spruch regten sich Zweifel, ob sich der Landrat mit seiner Haltung gegenüber der Regierung von Oberbayern werde durchsetzen können. Und am Dienstag, 17. Januar, bekamen diese Nährstoff aus der zweiten Reihe: Das Landratsamt schließt die Belegung von Turnhallen nicht mehr aus, zu angespannt sei die Situation, sagt Abteilungsleiterin 1, Brigitte Keller. Flüchtlinge strömten nach wie vor in den Landkreis. Auf die entsprechende Online-Berichterstattung hin meldet sich der Landrat erneut bei der Redaktion und sagt: „Meine Option sind Zelte, Turnhallen sind weiter tabu.“

Ex-Sparkassengebäude schon voll

Das erst kürzlich zur Flüchtlingsunterkunft umfunktionierte ehemalige Sparkassengebäude in Ebersberg, sei so gut wie voll. Mit dem nächsten Flüchtlingsbus, der für 27. Januar angekündigt wurde, sei auch die dortige Notfallreserve aufgebraucht, hieß es aus der Kreisbehörde. Der Landkreis Ebersberg sei einer der wenigen in Bayern, der bisher noch nicht auf Turnhallen habe zurückgreifen müssen, sagte Niedergesäß.

Der Plan war, dass die Menschen vom ehemaligen Sparkassengebäude, das als Ankunftszentrum dienen sollte, zügig auf andere, dezentrale Unterkünfte weiter verteilt werden. Doch davon gibt es nicht annähernd genügend. Ende des Jahres war ein Zweifamilienhaus in Pliening mit 30 Geflüchteten belegt worden, was vor Ort für einigen Wirbel gesorgt hatte.

*der Artikel wurde nachträglich mit ergänzenden Angaben durch Landrat Robert Niedergesäß aktualisiert.