Einsturzgefahr mitten in der Stadt: Grafinger Bach nagt an Häusern

Von: Michael Seeholzer

Statiker Thomas Westphal (li.) und Stefan Meilinger von der Bauverwaltung vor dem einsturzgefährdeten Haus in der Rathausgasse. © sro

Der Urtelbach nagt an den Häusern in der Grafinger Rathausgasse. Der Bauausschuss hat sich nun vor Ort ein Bild von dem Problem gemacht.

Grafing – Eigentlich schaut der Bach ganz harmlos aus. Aber kann die kleine Urtel, die durch Grafing plätschert, tatsächlich Häuser zum Einsturz bringen? Ein Gebäude in der Rathausgasse 5 muss bereits massiv mit schweren Balken und langen Gewindestangen an der Fassade abgestützt werden. Es besteht sonst die akute Gefahr, dass es krachend in sich zusammenfällt. Anlass für einen Ortstermin des Bauausschusses.

Es sind weitere Gebäude gefährdet. Vor Ort erläuterten Statiker Thomas Westphal und Stefan Meilinger von der Verwaltung die aktuelle Situation. Dem Gebäude mit der Hausnummer 5 sieht man an, dass es keinen Sinn hat, den Versuch zu unternehmen, das alte Gemäuer zu erhalten. Anders sieht es schon mit dem Haus daneben aus, das die Hausnummer drei trägt. Die Grafinger kennen es vielleicht, weil dort in den vergangenen Monaten eine Corona-Teststation betrieben wurde. Eigentlich sind das ganz propere Räume, weshalb sich im Erdgeschoss einigen Bauausschussmitgliedern die Frage aufdrängte, ob das „wirklich alles weg“ muss?

Finstere Mienen bei den Stadträten

Aber je weiter die Stadträte über die Treppen nach oben gingen, umso mehr verfinsterten sich die Mienen. Schwarzschimmelbildung in den Fensterleibungen, undichtes Dach samt massivem Feuchtigkeitseintritt, ein Balkon, der nicht mehr gefahrlos betreten werden kann, und immer wieder erhebliche Risse im Ziegelmauerwerk. Dabei war das Gebäude in den 1990er Jahren renoviert worden und sieht von außen auch gut aus. Aber eben nur oberflächlich betrachtet. „Man muss schon massiv an der Standfestigkeit arbeiten“, warnte Statiker Westphal. Ob das „wirtschaftlich geschickt“ sei, stehe auf einem anderen Blatt. „Herrichten kann man alles.“

Das Gebäude steht auf Streifenfundamenten, die kaum 60 Zentimeter in den Boden reichen. Westphal und Meilinger präsentierten eine Theorie, wie es zu den Gebäudeschäden in der Rathausgasse gekommen sein könnte. Wenn in der Urtel bei Hochwasser der Pegel steige, diffundiere das Wasser im Untergrund in den weiteren Uferbereich auch bis unter die Häuser. Wenn der Pegel wieder sinke, nehme das zurücklaufende Wasser feines Sediment mit sich. Wiederhole sich der Vorgang nur oft genug, werde der Untergrund instabil. Es stellte sich sofort die Frage, wie die Gebäude mit unbekanntem Errichtungsdatum die ganze Zeit bisher überstanden hatten.

Architekt: „Fahrlässig, dort weiter Geld reinzustecken.“

Stadträtin Elli Huber (CSU), die in der Rathausgasse eine kleine Weinstube betreibt, berichtete ebenfalls davon, dass bei Starkregen in ihrem Gebäude in jüngster Zeit zweimal Wasser in die Kellerräume eingedrungen sei. „Wir sollten untersuchen, ob der Bach nicht in eine Betonrinne verlegt werden sollte“, meinte Max von Rechberg (CSU) deshalb.

Nicht alle Mitglieder des Bauausschusses konnten sich mit dem Gedanken anfreunden, mit der Abrissbirne auch das neuere Gebäude mit der Hausnummer 3 dem Erdboden gleich zu machen. „Wenn das meine Immobilie wäre, könnte ich mir nicht vorstellen, das abzureißen“, meinte Roswitha Singer (Grüne). Stadtrat und Architekt Christian Einhellig (FW) glaubt hingegen nicht, dass mit einer Sanierung das Problem dauerhaft gelöst werden kann. „In ein paar Jahren könnte doch ein Abriss drohen“, meinte er. „Es ist fahrlässig, dort weiter Geld reinzustecken.“

120 000 Euro Abrisskosten

Josef Biesenberger von den Grünen sah das anders: „Substanz zu retten halte ich für besser“ – auch unter energetischen Aspekten. Claus Eimer (FDP) meinte: „Ein Abriss scheidet für mich aus. Da haben wir ganz andere Altlasten, zum Beispiel in der Rotter Straße.“

Die reinen Abrisskosten bezifferte Westphal auf etwas über 120 000 Euro. Dafür könne man kein Gebäude sanieren. Jetzt sollen erst einmal Sanierungs- und Neubaukosten einander gegenübergestellt werden. Der Beschluss dazu fiel einstimmig. Der Bauausschuss will außerdem Ursachenforschung betreiben, ob die Urtel tatsächlich an den massiven Gebäuderissen schuld ist. Bis dahin ist der Tagesordnungspunkt erst einmal vom Tisch.

