Preiserhöhung zum Jahreswechsel: Fernwärme wird deutlich teurer

Von: Michael Acker

Teilen

Bisher verschont geblieben: Die Bezieher von Fernwärme in Vaterstetten müssen mit höheren Preisen rechnen. © IMAGO / localpic

Kunden der Gemeindewerke Vaterstetten müssen sich bei der Fernwärme auf eine deutliche Preiserhöhung einstellen. Wie deutlich diese ausfällt, teilten die Vorstände Tobias Aschwer und Georg Kast noch nicht mit.

Vaterstetten - Die Kunden hätten im Gegensatz zu Kunden mit einer Gas- oder Ölheizung oder zu Hausbesitzern mit Holz- oder Pelletheizungen „heuer noch keine einzige Erhöhung ihrer Fernwärmepreise“ verkraften müssen, so die Gemeindewerke. „Anders als andere Versorger mussten wir die Preiserhöhungen auf dem Rohstoffmarkt noch nicht weitergeben“, sagen die Vorstände. Grund dafür sei, „dass die Gemeindewerke vorausschauend eingekauft hätten und so bis Ende diesen Jahres eine Preisstabilität garantieren können“.

Gemeindewerke Vaterstetten: Preiserhöhung zum 1. Januar

Zum 1. Januar nächsten Jahres werde sich das aber nun ändern. „Natürlich schließen wir angesichts der gerade explodieren Preise jetzt keine so langen Lieferverträge ab“, so Aschwer, „wir hoffen auch auf eine Beruhigung des Marktes.“ Trotzdem habe man nun aber die erste Tranche für 2023 kaufen müssen, so der kaufmännische Vorstand Georg Kast: „Daraus wird sich zwangsläufig eine deutliche Preiserhöhung ergeben.“ Den Kunden werde in Kürze eine Mitteilung für die neuen Preise zugehen, so Aschwer, schließlich müsse man die höheren Einkaufspreise weitergeben. „Wenn sich die Situation wieder ändert, werden sinkende Preise natürlich auch wieder beim Kunden ankommen.“

Gemeindewerke Vaterstetten: Derzeit werden die Preise kalkuliert

Derzeit werde die Preiskalkulation vorgenommen, nachdem die ersten Einkaufspreise feststehen. Sobald diese abgeschlossen ist, würden die Kunden informiert, so Kast. Aufgrund der anstehenden deutlichen Erhöhung hätten die Kunden nun ein Sonderkündigungsrecht. Das sei gesetzlich geregelt. Damit solle der Kunde nicht in die Abhängigkeit von einem Versorger geraten.

Aschwer und Kast am Freitag weiter: „Wir versuchen, in Kürze mit der Geothermie eine nachhaltige und vom fossilen Markt unabhängige Wärmeerzeugung für unsere Netz aufzubauen. Darauf können sich die aktuellen Kunden ebenso freuen wie künftige.“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an