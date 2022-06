137 günstige Wohnungen: Ringen ums Geld

Von: Robert Langer

Blick auf das nächste Neubaugebiet vom nördlichen Ortsrand Vaterstettens in Richtung Süden: Auf der freien Fläche rechts neben dem Kreisel könnten viele Wohnungen entstehen, im Anschluss an die neue Siedlung. Pläne wurden jetzt vorgestellt. Quelle: Händel Junghans Architekten GmbH © Händel Junghans Architekten GmbH

137 günstige Wohnungen, Sozialbürgerhaus, Großtagespflege zur flexiblen Kinderbetreuung, Tiefgarage: Das sind Punkte der Planung in Vaterstetten. Um den richtigen Weg zur Umsetzung wird heftig debattiert.

Vaterstetten – Günstigen Wohnraum schaffen – das ist das zentrale Ziel auf einem Gelände in Vaterstetten. Die Umsetzung des Bauprojekts will die Gemeinde nach bisherigen Überlegungen selbst steuern, um auch später über die Vergabe der Mietwohnungen bestimmen zu können.

Antrag der CSU

Doch nun könnte es Verzögerungen geben. Anlass ist ein Antrag der CSU. Die Fraktion im Gemeinderat sorgt sich wegen der angespannten Finanzlage der Kommune. Schließlich ist derzeit ein geschätztes Finanzvolumen von rund 51 Millionen Euro für das Bauprojekt im Gespräch. Ein Teil davon könnte über staatliche Zuschüsse abgedeckt werden.

Gelände im Nordwesten

Im Nordwesten von Vaterstetten, am Ortseingang beim Kreisel, könnten nach aktuellem Plan 137 geförderte Wohnungen entstehen – in unterschiedlicher Größe. Eingebunden sind in das Projekt ein Sozialbürgerhaus, eine Großtagespflege zur flexiblen Kinderbetreuung, zwei kleinere Gewerbeeinheiten, beispielsweise für einen Bäcker samt Café, eine Tiefgarage und ein großer grüner Innenhof.

Bisher schon Verzögerungen

Geplant wird schon länger. Dazwischen wurde auch mal der Planer gewechselt, was zu Verzögerungen führte. Nun lag im Gemeinderat der Abschluss der Vorplanung des neuen Planers vor. Entlang der Dorfstraße könnten mehrere versetzte Gebäude entstehen, mäandernd, praktisch in einer Schlangenlinie ausgerichtet, vier Etagen inklusive Dach. In zweiter Linien dahinter wären so genannte Gartenhäuser möglich. Dazwischen der grüne Innenhof, darunter die Tiefgarage mit etwa 119 Stellplätzen und Möglichkeiten für Fahrräder. Abstellflächen für Rad-Anhänger sollen auch möglich sein.

Vorschlag zu nächsten Planungsschritten

Nun sollte sich der Gemeinderat damit beschäftigen, den nächsten Planungsschritt zu beauftragen. So lautete zumindest der Vorschlag der Verwaltung. „Es wäre schon sehr wichtig, das jetzt zu beschließen“, sagte Bauamtsleiterin Brigitte Littke in der Sitzung, um weitere Verzögerungen zu vermeiden. Ähnlich auch Rathauschef Leonhard Spitzauer (CSU).

Nachfrage der FDP

Zunächst verwies Klaus Willenberg (FDP) auf die hohen Kosten und die anstehenden Pflichtaufgaben der Gemeinde von den Kindergärten bis zu den Schulen. Willenbergs Vorschlag ist, zu prüfen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, das Projekt umzusetzen, ohne die Gemeinde finanziell zu belasten. Überlegungen dazu gab es bereits früher.

Suche nach möglichen Partnern

Stefan Huber stellte dann für die CSU den Antrag, Vertreter der gemeinnützigen kommunalen Wohnbaugesellschaft des Landkreises Ebersberg (WBEgKU) einzuladen, um über deren Tätigkeitsfeld zu informieren. Dabei soll insbesondere eruiert werden, welche Vor- und Nachteile die Übernahme der Realisierung des Wohnbauprojektes Vaterstetten Nordwest durch die WBE bringen könnte.

Kürzlich war Richtfest für ein Wohnprojekt an der Kreisklinik Ebersberg. Vor allem das Personal soll dadurch von günstigen Wohnungen profitieren. Umgesetzt wird das Vorhaben von der WBE. Geschäftsführer der Kreisklinik ist Gemeinderat Stefan Huber.

Mehrheit gegen Rathaus

Nach längerer Diskussion und einer Sitzungsunterbrechung stimmte die deutliche Mehrheit im Gemeinderat Vaterstetten dagegen, die weitere Planung jetzt zu vergeben. Unterstützung für Bürgermeister Spitzauer und den bisherigen Plan der Rathausverwaltung kam von der SPD. Die Genossen haben jedoch nichts gegen die Prüfung von Alternativen.

Nun soll das Kommunalunternehmen in eine Sitzung eingeladen werden. Zudem soll auf Vorschlag der gemeindlichen Wirtschaftsförderung auch eine Wohnbaugenossenschaft grundsätzlich ihr Konzept vorstellen. Die Planer wiesen darauf hin, dass durch die derzeitigen Preissteigerungen im Bausektor eine Verzögerung zu deutlich höheren Kosten führen könnte. Eine Verzögerung befürchtet Benedikt Weber (CSU) nicht. Man könne ja auch auf der derzeitigen Planung „aufsetzen“.

Man müsse das Projekt zunächst genauer prüfen, sagte Brigitte Keller, Kaufmännischer Vorstand der WBE und Finanzchefin des Landkreises, auf EZ-Nachfrage. Das grundsätzliche Aufgabengebiet des Kommunalunternehmens sei der Wohnungsbau. Möglicherweise könne man Teile des Projektes in Vater-stetten abtrennen.

