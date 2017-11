Fahranfängerin: Kein Führerschein dafür Alkohol

Kein Führerschein, dafür erhebliche Promille und erst 17 Jahre alt: Das kam bei einer Verkehrskontrolle in Vaterstetten auf.

Vaterstetten - In den frühen Morgenstunden wurde am Mittwoch eine 17-jährige Lenkerin eines Audi A 3 in Vaterstetten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte die Polizei alkoholbedingte Ausfallserscheinungen fest. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung der kontrollierenden Beamten. Mit einem Wert von über 1,3 Promille befand sich die Jugendliche in einem Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit.

Bei näherer Überprüfung stellte sich zudem noch heraus, dass eine gültige Fahrerlaubnis noch gar nicht vorliegt. Ebenso wenig eine Fahrerlaubnis auf Probe (sog. begleitetes Fahren). Die Anordnung einer Blutentnahme war die Konsequenz. Zudem muss sich die Fahrerin wegen der Straftaten Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.