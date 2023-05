33 Autos in Vaterstetten geknackt: Täter sind gefasst

Von: Michael Acker

Die Polizei hat zwei junge Männer als Tatverdächtige vorübergebend festgenommen. © Bilderbox

Nach einer Serie von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen in Vaterstetten hat die Polizei zwei Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Vaterstetten - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord in Ingolstadt erst am Mittwoch, 24. Mai, mitteilte, erfolgte die Festnahme bereits am Freitag 19. Mai. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei aus dem östlichen Landkreis München stammende Schüler im Alter von 17 und 19 Jahren.

Insgesamt 33 aufgebrochenen Pkw wurden gemeldet

Im Zeitraum zwischen 26. April und 19. Mai waren der Polizei insgesamt 33 aufgebrochene Pkw in Vaterstetten gemeldet worden. Meist hatten die Täter die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertsachen aus den Fahrzeugen entnommen. Hierbei entstand erheblicher Beuteschaden sowie ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wohnungsdurchsuchungen nach Festnahmen

Eine intensive Auswertung der vorgefundenen Spuren durch Spezialisten der Kripo Erding habe die Ermittler auf die Spur der beiden jungen Männer gebracht. Ihrer Wohnungen wurden durchsucht und Beweismittel sowie Teile der Tatbeute aufgefunden und sichergestellt.

Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang, grundsätzlich keine sichtbaren Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zu belassen.

