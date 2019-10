Selbstgebaute Stromspeicheranlage brennt ab - Feuerwehr setzt Spezialbehälter ein

Die Ursache dieses Brandes ist noch nicht geklärt. Möglicherweise hat ein Nagetier ein Kabel angefressen und so einen Kurzschluss in Baldham verursacht.

Baldham - Eine komplexe Stromspeicheranlage, bestehend aus 16 LKW-Batterien und 32 Pkw-Batterien, die ein 47-jähriger Elektriker im Garten seines gemieteten Hauses an einer Außenwand des Schuppens montiert hatte und die durch seine Photovoltaik-Anlage geladen wurde, entzündete sich am Freitagnachmittag. Das meldete die Poinger Polizei am Wochenende.

Es drohte Säure auszutreten

Etwa ein Drittel der Batterien wurde zerstört und mussten in einem eigens von den Feuerwehrleuten der Feuerwehr Vaterstetten bereitgestellten Spezialbehälter geladen werden, um das Austreten von giftiger Säure zu verhindern.

Kabel vielleicht beim Einbau schon beschädigt

Der Grund der Entzündung konnte bislang noch nicht geklärt werden. Es wird von einem Kurzschluss an einem der Kabel ausgegangen. Die Ursache des möglichen Kurzschlusses muss noch ermittelt werden. Eventuell wurde eines der Kabel beim Einbau beschädigt oder von einem Nagetier angefressen.

22 Feuerwehrmänner im Einsatz

Der Schaden an dem Schuppen, an dem die Speicheranlage, Marke Eigenbau, befestigt war, wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Anlage auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Vaterstetten mit 22 Mann.

Gegen den Elektriker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

