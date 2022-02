Fahrscheinkontrolle eskaliert: 19-Jähriger schlägt zu und verletzt Prüfdienstmitarbeiter

Von: Michael Acker

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen, der bei einer Fahrscheinkontrolle seiner 18-jährigen Begleiterin einem Prüfdienstmitarbeiter am S-Bahnhaltpunkt Baldham ins Gesicht schlug und verletzte. © Bundespolizei

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen, der bei einer Fahrscheinkontrolle seiner 18-jährigen Begleiterin einem Prüfdienstmitarbeiter am S-Bahnhaltpunkt Baldham ins Gesicht schlug und ihn verletzte.

Baldham - Eine 55-jährige Mitarbeiterin des S-Bahnprüfdienstes informierte die Bundespolizei gegen 12.30 Uhr am MOntag, 7. Februar, über Unstimmigkeiten in Bezug auf eine Fahrkarte am S-Bahnhaltepunkt Baldham. Während des Telefonates wurde ihrem 36-jährigen Kollegen ins Gesicht geschlagen. Das teilte die Bundespolizei mit.

18-Jährige aus Grafing war mit Kontrolleur in Streit geraten

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass eine 18-jährige Ungarin aus Grafing bei der Kontrolle der Fahrkarte mit dem Kollegen der Prüfdienstmitarbeiterin in Streit geraten war. Im weiteren Verlauf hinderte der DB-Bedienstete die Jugendliche durch Festhalten am Arm am Weglaufen. Daraufhin verpasste ihm deren 19-jähriger Begleiter einen Faustschlag ins Gesicht. Der DB-Bedienstete verspürte durch den Schlag Schmerzen im Kiefer und brach seinen Dienst ab um im Anschluss eigenständig einen Arzt aufzusuchen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den 19-jährigen Deutschen aus Neuhausen aufgenommen.

