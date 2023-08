Baldhamer Hausarzt kämpft im Sternenkrieg

Von: Josef Ametsbichler, Stefan Weinzierl

Auf der Flucht: Als desertierter Klonkrieger Tio Man flüchtet Benedikt Gallitz, im realen Leben Hausarzt in Baldham, in dem Star-Wars-Fanfilm „Descendants of Order 66“ in einem „Sandspeeder“ vor den Schergen des Oberbösewichts Darth Vader. © Youtube

Der Baldhamer Hausarzt Benedikt Gallitz spielt eine zentrale Rolle im Star-Wars-Fanfilm „Descendants of Order 66“. Wie es dazu kam.

Baldham - Der Star-Wars-Fanfilm „Descendants of Order 66“ sorgt bei Jedi-Jüngern weltweit für Furore. Was hierzulande kaum einer weiß: Eine zentrale Rolle spielt der Baldhamer Hausarzt Benedikt Gallitz (50). Bedeutende Szenen drehten er, sein Bruder Veit und ihre Sternenkrieg-Spezln ganz in der Nähe.

Im Keller einer Werkshalle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn haben Hobbyfilmer vor 15 Jahren für den Star-Wars-Fan-Film „Descendants of Order 66“ Raumschiff-Räume nachgebaut – aus Rigips und Holzplatten. © Privat

Schon als Kind hat Benedikt Gallitz, heute 50 und Hausarzt in Baldham, sein Herz an die Sternenkrieg-Saga Star Wars verloren. Luke Skywalker, Darth Vader, Lichtschwerter und Todessterne: „Für mich als kleinen Jungen war das das Größte“, sagt er heute. Bis heute bereut Gallitz, dass er seine Modellfiguren auf dem Flohmarkt vertickt hat, etwa das kultige „TIE Fighter“-Raumschiff und die „AT-AT“-Riesenkampfmaschine auf vier Beinen. Zumal sich seine damals kindliche Leidenschaft für die Filmserie im Erwachsenenalter neu entzündet hat – und zwar weit über das Maß hinaus, das die meisten anderen weltweit zig Millionen Star-Wars-Fans jeden Alters an den Tag legen.

Rekordverdächtige Leidenschaft

Diese Leidenschaft ist rekordverdächtig und hat selbst den Disney-Konzern, der die Rechte an der Sternensaga besitzt, beeindruckt: 16 Jahre lang haben Lars Böhl und die beiden Gallitz-Brüder Benedikt und Veit, die allesamt rund um München leben und arbeiten, an einem zweistündigen Star-Wars-Fanfilm gearbeitet – hobbymäßig und ohne die Absicht, Geld damit zu verdienen. Vor rund einem Jahr hat die Premiere von „Descendants of Order 66“ in der Fanszene weltweit eingeschlagen wie Luke Skywalkers Protonentorpedos in den Reaktor des ersten Todessterns.

Die Idee für den Film kommt Böhl nach eigenen Angaben bei einer Reise nach Tunesien im Jahr 2005, bei der er auch Schauplätze und Kulissen der Original-Trilogie besucht. Ein Jahr später kehrt er mit den Gallitz-Brüdern nach Nordafrika zurück – der Startschuss für das Projekt ihres Lebens.

Plötzlich ist das E-Mai-Postfach explodiert

Anfangs wollen die Hobby-Filmer bloß einen Kurzfilm drehen, doch von dem Projekt geht ein Sog aus, der mehr und mehr Helfer anzieht – wie der Galaktische Markt auf dem Planeten Coruscant die Weltraum-Schmuggler. „Plötzlich ist das E-Mail-Postfach explodiert“, sagt Gallitz. Star-Wars-Fans aus aller Welt bieten den Filmemachern ihre Unterstützung an, bei Special Effects, Kostümen und Kulissen. Mehr und mehr Szenen entstehen, das Niveau wird immer professioneller. Gleichzeitig wird die Geschichte um einen jungen Mann vom Planeten Naboo, der erfährt, dass sein Vater ein Jedi war und die berüchtigte Order 66, den Befehl zur Ermordung aller Jedi, überlebt hat, immer komplexer.

Der Druck- und Medientechniker Michael Orso (49) aus dem nahen Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Kreis München) etwa bewirbt sich als Darsteller und hilft mit, das lebensgroße Set von zwei Fluren und drei Räumen auf einem Sternzerstörer-Raumschiff zu bauen. Orso organisiert dafür Platz in den örtlichen, verlassenen Werkshallen seines früheren Arbeitgebers, der Firma Ruf. Als er den Immobilienverwaltern erklärt, dass es sich um einen nicht kommerziellen Fanfilm handelt, erhält er nach einigem Hin und Her die Drehgenehmigung – ohne Mietkosten, nur eine Strompauschale von 20 Euro müssen die Sternenkrieg-Spezln leisten. Im Januar 2008 legen die Hobbyfilmer und ihre Helfer auf dem Ruf-Gelände los – ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit. Aus Rigipsplatten und Holzlatten verwandeln sie die Kellerräume einer Werkshalle nach und nach in ein komplett bespielbares Filmset, das Teile eines imperialen Sternzerstörers darstellt. Orso ist immer mit dabei. „Wir hatten kein fließend Wasser, keine Heizung, es war saukalt. Da brauchst du schon eine große Vision, um durchzuhalten.“

Das Hobbyprojekt bleibt erschwinglich

Das Hobbyprojekt blieb so erschwinglich – schließlich durften sie mit ihrem Film kein Geld verdienen, das haben die Anwälte des Disney-Konzerns, der die Rechte an dem Stoff hält, gar nicht gerne. Und für Außendrehs verschlägt es das Team etwa auf den Hintertuxer Gletscher für einen Eisplaneten-Dreh oder an den Comer See. „Wobei man das kaum als Kosten verbuchen kann“, sagt Benedikt Gallitz. Die Drehs seien ja auch irgendwie Urlaub gewesen.

Zudem lohnte sich die Mühe: In sechs Monaten entstand ein einzigartiges Filmset, das Platz für Szenen mit 40 und mehr Komparsen bot. Kostümträger aus ganz Deutschland und Österreich kamen nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn, um mitzumachen. Zwei Jahre drehten sie dort – und zwischendurch Cockpit-Szenen in einer nahen Burschenhütte.

Geblieben sind einzigartige Erinnerungen an den Dreh

Inzwischen stehen auf dem Gelände ein Supermarkt, das örtliche Gymnasium und eine Wohnsiedlung. Geblieben sind die einzigartigen Erinnerungen an die Drehs im selbst gebauten Sternenzerstörer – und mit „Descendants of Order 66“ ein fertiger Film, der seit seiner Veröffentlichung der Renner auf Fan-Events ist und zuletzt sogar bei einem Sci-Fi-Filmfestival in Irland Preise abgesahnt hat.

Gut hinbekommen haben die Hobbyfilmer die Kulissen eines Wüstenplaneten, hier kämpft Benedikt Gallitz’ Charakter Tio Man gegen laserbewaffnete Klonkrieger. © Youtube

Der Baldhamer Benedikt Gallitz spielt in dem fertigen Werk den desertierten Klonkrieger „Tio Man“. Ohne zu viel zu verraten: Für seinen Charakter geht die Auseinandersetzung mit der dunklen Seite der Macht nicht allzu gut aus. Gallitz nimmt’s locker und freut sich über die vielen Fans, die das Projekt mit seinen vielen Anlehnungen an den Originalstoff schon glücklich gemacht hat. „Man muss ein bisschen Fan sein“, räumt er ein. Schließlich handelt es sich nicht um eine Multimillionen-Dollar-Hollywood-Produktion. „Dafür ist es aber ganz gut geworden.“ Der eine oder andere seiner Patienten habe von seiner Hobby-Schauspielerkarriere schon mitbekommen, erzählt der Hausarzt – und das, obwohl die Praxis nicht mit Star-Wars-Plakaten dekoriert sei. Vielleicht schaut mancher ja mal rein – und wird so zum Fan des Kriegs der Sterne.

Der Star-Wars-Fan-Film „Descendants of Order 66“ ist – in mehrere Kapitel aufgeteilt – gratis bei YouTube abrufbar. Derzeit ist der Film auf Englisch mit deutschen Untertiteln anzusehen – eine deutsche Synchronisation ist in Arbeit. Weitere Informationen rund um den Film gibt es außerdem im Internet unter www.banthapoodoo.de.