Berührende Ortsgeschichte: Ausstellung zeigt Vaterstettener Familienhistorien

Rathaus Vaterstetten

„Höfe, Häuser und Flüchtlingsfamilien im Gemeindegebiet Vaterstetten“ stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung, die noch bis zum 9. Juni im Lichthof des Vaterstettener Rathauses zu sehen ist.

Vaterstetten – Dabei werden Bilder und Geschichten aus dem dritten Band der gleichnamigen Buchreihe des Gemeindearchivs präsentiert und die dahinter stehenden Familiengeschichten noch einmal zum Leben erweckt.

Für die beiden Archivarinnen Ulrike Flitner und Brigitte Beyer ist es die letzte Ausstellung, die sie gemeinsam auf die Beine stellen, denn Ende 2023 gehen beide in den Ruhestand, nachdem sie das Gemeindearchiv in den vergangenen Jahren mit vielen Fotos und schriftlichen Dokumenten über die Gemeinde bereichert haben.

Auch eine ganze Reihe von beachtenswerten Publikationen ist in dieser Zeit entstanden, darunter die dreiteilige Reihe „Höfe, Häuser und Flüchtlingsfamilien im Gemeindegebiet Vaterstetten“, deren erster Teil den Fokus auf Vaterstetten legte, während im zweiten Band Hergolding im Mittelpunkt stand.

Viele Familien leben bis heute in der Gemeinde

Der brandneue dritte Teil befasst sich nun mit Familienchroniken aus mehreren Orten der Gemeinde Vaterstetten, die auf diese Weise für nachkommende Generationen dokumentiert und bewahrt werden. Die Vielfalt der gezeigten Häuser und ihrer Bewohner ist beeindruckend: Ob Landwirte, zugereiste Städter oder Flüchtlinge – sie alle hatten unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen an ihr Zuhause, die Gebäude waren Arbeitsplatz, Wochenendheim oder Zufluchtsort. Einige dieser Häuser stehen nicht mehr, andere wurden inzwischen stark verändert. In manchen Fällen verließen die Familien ihre alte Heimat: Ein Thema von Buch und Ausstellung ist die Auswanderung nach Amerika. In anderen Fällen sind die Familien über viele Generationen ihrer Heimat treu geblieben: Namen wie Fauth, Erb, Möstl, Stelzl oder Finauer, um nur einige zu nennen, sind noch heute in der Gemeinde bekannt.

Familienschicksale wachsen den Kuratorinnen ans Herz

„Beim Recherchieren und Schreiben ist mir jede dieser Familien mit ihren individuellen Schicksalen ans Herz gewachsen“, erzählt Flitner. Eine Lieblingsgeschichte habe sie daher nicht. Und ihr ist bewusst, dass es noch viel mehr Geschichten zu erzählen gäbe, aber das muss dann ihr potentieller Nachfolger machen, der derzeit noch gesucht wird: „Das muss jemand sein, der viel Leidenschaft für die Ortsgeschichte hat“, wünscht sich die Archivarin und hofft, dass sich bald jemand für den Posten findet, „so lange noch Menschen leben, die sich an vergangene Zeiten erinnern können.“

Die Ausstellung ist bis zum 9. Juni zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Das Buch zur Ausstellung kann an der Pforte des Rathauses zum Preis von 13,50 Euro erworben werden.

