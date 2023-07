Nach Protesten: Gemeinde Vaterstetten investiert zusätzlich in die Kinderbetreuung

Von: Robert Langer

400 000 Euro will Vaterstetten heuer zusätzlich in die Betreuungseinrichtungen für Kinder investieren. © Symbolfoto: pixabay

400 000 Euro will Vaterstetten heuer zusätzlich in die Betreuungseinrichtungen für Kinder investieren. Vorausgegangen waren Proteste der Eltern.

Vaterstetten – 400 000 Euro will die größte Gemeinde im Landkreis in diesem Jahr zusätzlich in die Betreuungseinrichtungen für Kinder investieren – als freiwillige Leistung. Vorausgegangen waren Proteste der Eltern auch mit einer Demo vor dem Rathaus. Über das zusätzliche Geld sollen die Einrichtungen selbst verfügen können. Das wurde bei einen zweiten Runden Tisch mit den Beteiligten aus den Einrichtungen im Rathaus angekündigt.

Die Förderung soll es auch für künftige Jahre geben, erklärte Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU). Sicher ist das aber noch nicht. Letztendlich beschließen muss der Gemeinderat.

1911 genehmigte Betreuungsplätze in Vaterstetten

Hintergrund: In Vaterstetten gibt es 1911 vom Landratsamt genehmigte Betreuungsplätze in Krippe, Kindergarten oder Hort. In Betrieb sind 23 Einrichtungen von elf verschiedenen Trägern, darunter auch Plätze in vier Mittagsbetreuungen.

Das Zusatzgeld der Gemeinde könnte unter anderem für die Auszahlung als Zulage an die Mitarbeiter verwendet werden oder als Kostenübernahme für Ausbildungs- und Weiterbildungskosten, der Deckung der Betriebskosten, der Bezahlung von Assistenzkräften für Verwaltung oder Hauswirtschaft. Finanziert werden könnten zudem Werbemaßnahmen für neue Fachkräfte, die Auszahlung als Fahrtkostenzuschuss, als Job-Ticket, die Auszahlung als Mietkostenzuschuss oder für eine „Kopfprämie“, Stichwort: Mitarbeiter werben Mitarbeiter.

Neue Ideen können aufgenommen werden

Weitere Ansatzpunkte sind noch offen. Neue Ideen können aufgenommen werden.

Zur finanziellen Situation betonte der Bürgermeister: „Wir haben alles zusammengekratzt. Es ist immer zu wenig.“ Wichtig sei aber auch, dass sich die Eltern an der Lösung der Probleme „partnerschaftlich beteiligten“. Vaterstetten werde nicht aufhören, Kindertagesstätten zu bauen. Die Gemeinde können aber nur in ihrem eigenen Wirkungskreis etwas machen. Vizebürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD) betonte in der Veranstaltung: „Wichtig ist, dass es nachhaltig ist.“ Bedeutet nicht nur eine einmalige finanzielle Leistung, sondern längerfristig sicher gestellt.

Lob für die Gemeinde

In der Veranstaltung gab es Lob für die Gemeinde für die schnelle Reaktion. Lob auch für den Baubetriebshof, der sich ständig und meist sehr schnell um die Probleme in den Einrichtungen kümmere, vom tropfenden Wasserhahn bis zur Baumpflege, so Gerd Jansen gegenüber der EZ. „Wir freuen uns über das Lob. Das machen wir gerne.“

Angeregt wurde, die Treffen regelmäßig stattfinden zu lassen, und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern öfter. Vorgesehen ist jetzt in der Gemeinde die Gründunge eines Familienbeirats, um einen strukturierten Dialog aller an der Betreuung, Erziehung und Bildung der in der Gemeinde lebenden Kinder zu ermöglichen. Der Beirat soll mindestens einmal und möglichst zweimal im Jahr tagen. Dabei sein sollen neben dem Bürgermeister die Leiter der Kindertagesstätten, Vertreter der Träger, die Elternbeiratsvorsitzenden aller Kindertageseinrichtungen und Schulen in der Gemeinde, die Rektoren aller Schulen, die Jugendwarte der Sportvereine, die Musikschule sowie die zuständigen Referenten des Gemeinderats.

