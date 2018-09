FDP fordert neue Polizeistation für den Landkreis

Braucht der Landkreis Ebersberg mit seiner ständig wachsenden Bevölkerung eine neue polizeistation? Die Freien Demokraten fordern das.

Vaterstetten – „Die Sicherheit muss besser organisiert sein als das Verbrechen.“ Mit diesem Zitat aus dem Programm der FDP für den Bundestagswahlkampf verknüpft der Kreisvorsitzende der Freien Demokraten, Alexander Müller, eine konkrete Forderung für den Landkreis Ebersberg nach einer zusätzlichen Polizeistation „für den Raum Zorneding/Vaterstetten“. Die gab es schon einmal. Mehr schlecht als recht waren die Beamten damals in einem Blechcontainer am Rathaus untergebracht. Dann wurde das Personal reduziert, die Gemeinde benötigte das Grundstück schließlich selbst. 2012 fiel die Entscheidung: Die Vaterstettener Station wurde in die Poinger Inspektion verlegt.

Für Müller hat sich die Situation inzwischen aber geändert und wird sich weiter ändern. Er argumentiert: Die Bevölkerungszahl in den Gemeinden im nördlichen Landkreis wie insbesondere Vaterstetten, Poing und Zorneding mit etwa 70 000 Bewohnern erfordere nun neue Schritte, dies um so mehr, als alleine in Poing und Vaterstetten/Zorneding zusätzliche Wohnungen für weitere ca. 10 000 Einwohner geplant würden. Auch der diskutierte Neubau der Polizeiinspektion Poing nördlich der Bahn in Grub sei nicht ausreichend, zumal vorher eine genaue Analyse für einen optimalen Standort nötig sei. Die FDP will sich im Kreistag für eine zusätzliche Polizeistation einsetzen.