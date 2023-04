Bis 2030: Vaterstetten braucht 100 Millionen

Von: Robert Langer

Teilen

Soll die Wendelsteinschule abgerissen oder saniert werden? Eine von vielen Fragen in Vaterstetten. © Rossmann

Es geht um viel Geld. Vaterstetten braucht 100 Millionen Euro bis zum Jahr 2030. Grüne und SPD fordern öffentliche Debatte, die CSU will „Dinge nicht zerreden“.

Vaterstetten – Im Fokus steht die enorme Summe eines offenen Finanzbedarfs von über 100 Millionen Euro. Das sind mögliche Investitionskosten für die Großgemeinde Vaterstetten bis zum Jahr 2030. Die Liste der Kämmerei wurde jetzt zur Haushaltsdebatte im Gemeinderat vorgelegt, genannt „Agenda 2030“. Die Grünen und die SPD wollen dazu eine öffentliche Debatte. Die CSU ist dagegen und hat Bedenken, die „Dinge zu zerreden“.

Hintergrund: Im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Behandlung des Haushalts Vaterstetten 2022 wurde dieser durch das Landratsamt Ebersberg mit einer Auflage erteilt. Zum Haushalt 2023 muss eine Übersicht über die in diesem Haushaltsjahr anstehenden Investitionsmaßnahmen sowie eine Warteliste für Investitionsmaßnahmen erstellt und im Gemeinderat behandelt werden.

Bürgermeister Spitzauer lässt „Agenda 2030“ erarbeiten

Auf Vorschlag von Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) wurde eine sogenannte „Agenda 2030“ erarbeitet. Diese wurde in einer interfraktionellen Arbeitsgruppensitzung im Dezember vergangenen Jahres vorbesprochen.

Die möglichen Projekte mit teilweise „groben Schätzungen“, soweit konkrete Kostenberechnungen fehlen, werden aufgelistet, auch gestaffelt nach Jahren, beginnend 2023. Es geht dabei unter anderem um „Pflichtaufgaben“, wie den Neubau des Kinderhauses St Anna, Gemeindeanteil wohl 8,7 Millionen Euro oder den Neubau der Turnhalle der Schule an der Wendelsteinstraße inklusive Erweiterung des Hortes, veranschlagter Gemeindeanteil rund 9,5 Millionen Euro. Diese Vorhaben tauchen in der Liste mit „Rot“ gekennzeichnet auf. Das gilt auch für das Projekt des Gebäudes der Wendsteinschule, obwohl hier noch keine konkrete Terminschiene vorliegt.

Umstrittene Ortsumfahrung auf der Liste

Gelb ist die Farbe für Projekte, für die schon Beschlüsse vorliegen. Darunter fällt auch die umstrittene Ortsumfahrung Weißenfeld und Parsdorf. Blau steht für sonstige Maßnahmen wie die Umgestaltung der Ortsmitte Vaterstetten oder der Neubau der Bücherei (Baubeginn laut Liste prognostiziert 2027).

„Wir stellen uns unter einem Agendaprozess mehr vor“, so Grünen-Gemeinderätin Elisabeth Mundelius. Stichworte: Günstiger Wohnraum, Energiewende, Familie, Kultur, Sport, Senioren. Die Grünen als Initiatoren der Debatte wollen eine Sondersitzung bis zu Sommerpause. „Wir wollen das nicht schlecht reden“, so Fraktionskollege Axel Weingartner. „Das ist ein guter Anfang. Aber das ersetzt keine Strategie.“ Unterstützung für die Grünen kam von der SPD. Josef Mittermeier sieht „erheblichen Diskussionsbedarf“. Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, zu erfahren, auf welcher Grundlage Entscheidung fielen. Das gehe nicht hinter verschlossenen Türen. „Wir leben in einer Demokratie.“

Michael Niebler (CSU): „Das ist ein Dokument, das lebt“

„Das ist kein Dokument für alle Zeiten geschrieben, das ist ein Dokument, das lebt“, betonte Michael Niebler (CSU). Der Finanzbedarf von 100 Millionen Euro bis 2030 sei so nicht umsetzbar. „Das muss nach unten gehen.“ Jede Fraktion habe die Möglichkeit gehabt, Änderungsvorschläge einzubringen. „Es darf kein Wunschkonzert werden.“ Eine Sondersitzung ins Blaue hinein, sei nicht zielführend, so Niebler.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.

Die Kritiker drängen hingegen auf klarere Festlegungen, beispielsweise zur Zukunft des Gebäudes der Wendelsteinschule. „Abreißen oder sanieren.“ „Wenn wir abreißen, brauchen wir vorher keine hochwertigen Fenster einbauen.“ Klärungsbedarf aus Sicht der Kritiker auch beim Ortszentrum. Stichwort ist hier das in der Debatte stehende Bürgerhaus. Da wird schon seit Jahren geplant. Vorschläge wurden auch immer wieder verworfen.

Reaktion von Bürgermeister Spitzauer: Gerade beim Projekt Ortsmitte gebe es derzeit von den Experten nichts. „Ich sehe den Bürgersaal in den nächsten zehn Jahren nicht.“