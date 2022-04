Dunkle Rauchsäule über Parsdorf: Das war der Grund

Von: Robert Langer

In Vollbrand standen zwei Papiercontainer am Mittwochabend in Parsdorf. Zwei weitere Container wurden schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt. © Feuerwehr Parsdorf-Hergolding

Die dunkle Rauchsäule über Parsdorf war weithin zu sehen. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten mehrere Papiercontainer in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Rede ist von Brandstiftung.

Parsdorf – Der Rauch wies den Einsatzkräften am MIttwochabend, 27. April, den Weg. Der Alarm kam kurz nach 18 Uhr für die Feuerwehr Parsdorf-Hergolding. Zwei Container standen in der Heimstettener Straße an der Zufahrt zum Wertstoffhof in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drohten die Flammen bereits auf weitere Container überzugreifen.

Polizei beziffert Sachschaden auf 2000 Euro

Zum Einsatz kam zunächst ein Angriffstrupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Die Wasserversorgung stellte derweil ein Tanklöschfahrzeug sicher. Unterstützt wurde die Feuerwehr Parsdorf-Hergolding durch die Feuerwehr Neufarn. Diese stellte einen weiteren Atemschutztrupp in Bereitschaft. Dieser mussten jedoch nicht mehr eingesetzt werden. Zwei Container wurden zerstört, zwei weitere schwer beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 2000 Euro beziffert.

Nachdem die Flammen erstickt waren, galt es den Inhalt der Container zu durchsuchen um einer Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern. Hierfür wurden die Container mit der Säbelsäge geöffnet und der Inhalt mit Dunggabeln auseinander gezogen. Nach einer abschließenden Kontrolle mittels Wärmebildkamera wurden die Container abgesichert.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing unter Telefon (0 81 21) 9 91 70 entgegen.

