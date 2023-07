Crash-Test Abitur mit Dellen, aber mit Bravour bestanden

Preise der Stiftung Eliteförderung überreichten Rüdiger Modell (links), Elisabeth Mundelius und Robert Niedergesäß (rechts) als Vorstände der Stiftung an Andreas Förstner, Henriette Alex, Lucas Papenfuß, Deniz Ordu und Samuel Ginsberg (von links). © Edelmann

Abiturzeugnisübergabe in Vaterstetten. 172 junge Leute haben die Hochschulreife erlangt. Mit Noten, die besser sind als der Landesdurchschnitt.

Vaterstetten – 90 Schülerinnen und 82 Schüler des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten (HGV) haben von Schulleiter Rüdiger Modell ihre Abiturzeugnisse bekommen. 62 Absolventen durften sich über eine Eins vor dem Komma freuen, sechs davon über die Traumnote 1,0: Henriette Alex, Lars Escherich, Samuel Ginsberg, Felix Juchmes, Dorothea Koppen und Lucas Papenfuß.

Der Abischnitt betrug 2,20. Modell dankte Eltern und Lehrkräften für ihre tatkräftige Unterstützung: „Wie schön kann dieser Beruf sein, wenn man hier heute sitzen darf, nachdem man Kinder acht, manchmal auch neun Jahre begleiten durfte und sie nun in die Welt entlassen kann als gereifte, selbstsichere Persönlichkeiten.“

Besonderen Dank richtete er an die Oberstufenkoordinatorinnen Angelika Deinhard und Regina John. Für letztere ist es nach 30 Jahren am HGV, davon 19 als Oberstufenkoordinatorin, der letzte Jahrgang, den sie erfolgreich zum Abitur geführt hat.

Wie Modell erinnerte auch der Abiturient Sotirius Liakas in seiner Rede an die besonderen Herausforderungen, denen sich der Jahrgang hatte stellen müssen: „Nach Corona kam uns die Oberstufe vor wie ein Crashtest, den wir zwar mit Dellen, aber dennoch mit Bravour bestanden haben.“ Immerhin war es dieser Jahrgang, der im vergangenen Jahr in unzähligen Seminaren das 50-jährige Jubiläum der Schule so hervorragend geplant und durchgeführt hatte. Das habe dazu beigetragen, dass die Jugendlichen zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen seien.

Verabschiedung verdienter Kräfte bei der Oberstufenkoordination

Liakas erinnerte auch an den Abistreich und das damit einhergehende Karaoke-Singen der Lehrer: „Mein persönliches Highlight war Herr Modell mit seiner Interpretation von „Barbie Girl“, verriet er. Liakas dankte Regina John, „Sie sind die Säule des HGV“, und seiner Mitschülerin Henriette Alex, die als Schüler- und Q-Stufen-Sprecherin „die Stütze, der Antrieb und das Herz der Jahrgangsstufe“ gewesen sei und stets viel Zeit und Liebe in die verschiedenen Aktionen gesteckt habe, vom Jubiläumsfest der Schule über Q-Stufen-Partys bis hin zur Vorbereitung der Abiturfeier, die heuer in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule stattfand, weil die HGV-Turnhalle gesperrt ist (wir berichteten). Henriette Alex war es auch, die sehr charmant und eloquent durch das Programm führte, die verschiedenen Redner und Musikbeiträge anmoderierte und zuletzt noch zwei Ehrungen einheimsen konnte: Bereits zum 20. Mal verlieh die Stiftung Eliteförderung hoch dotierte Preise an Schüler mit besonders herausragenden Leistungen in den Fächern Deutsch und Französisch.

Extra-Auszeichnungen für herausragende Leistungen in Deutsch und Französisch

In Deutsch waren dies Samuel Ginsberg, Lucas Papenfuß und Henriette Alex, in Französisch Andreas Förstner, Deniz Ordu und wiederum Henriette Alex. Weitere Preise wurden für Leistungen in den Fächern Mathe, Physik, Biologie, Latein und Spanisch verliehen. Zum Abschied gab’s vom Elternbeirat für alle Absolventen Regenschirme mit dem HGV-Logo – nicht wegen des Wetters, sondern damit die jungen Erwachsenen sich stets gut beschirmt fühlen können. se

