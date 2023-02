Nanu, wo gibt‘s denn sowas? Hier geht ein echtes Kamel in die Kirche

Von: Susanne Edelmann

Nein, das ist keine Pappmaché: Ein echtes Kamel steht in der Vaterstettener Pfarrkirche „Zum Kostbaren Blut Christi“ vorm Altar © Susanne Edelmann

Das Faschingskonzert in der Vaterstettener Pfarrkirche hatte heuer ein echtes Kamel als Stargast. Überhaupt - es war eine tierische Veranstaltung

Vaterstetten - Ein tierisches Vergnügen war das diesjährige Faschingskonzert in der Vaterstettener Pfarrkirche „Zum Kostbaren Blut Christi“: Kirchenmusikerin Beatrice Menz-Hermann nahm das Publikum im zum Bersten gefüllten Gotteshaus mit auf eine Safari in den „Vaterstetten Nationalpark“, wo es am Sonntag, 19. Februar, großen und kleinen Tieren begegnete, Vögeln Nashörnern und einem Chamäleon bis hin zu Schmetterlingen, Büffeln, Schwänen, Giraffen und Elefanten.

Alphörner, eine Schlangenbeschwörerin und der Pink Panther als Keyboarder

Der „Pink Panther“ kam als Überraschungsgast, der als Keyboarder der Jazzband in die Tasten griff. Zu Bizets bekannter Musik aus „Carmen“ tanzte eine Schlangenbeschwörerin. Opernsängerin Camilla Bull gab die Vogelfänger-Arie aus der „Zauberflöte“ zum Besten und am Altar hatten drei Alphörner ihren großen Auftritt. Gelungener Coup zum Schluss: Ein echtes Kamel betrat die Kirche, begleitet von Tierpflegern aus dem Circus Baldoni Kaiser und vielen „Ahs“ und „Ohs“ vom überraschten Publikum.

Das Kamel in der Kirche: Lässig und die Aufmerksamkeit gewohnt

Dem riesigen Tier schienen der Applaus und das Blitzlichtgewitter regelrecht zu gefallen, beinahe stoisch stand das erfahrene Zirkustier am Altar und ließ sich bejubeln, bevor es nach wenigen Minuten durch den Mittelgang der Kirche wieder zum wartenden Transporter auf dem Kirchenvorplatz hinaus geführt wurde. Das Fazit der tierischen Veranstaltung: ein rundum gelungenes Konzert mit einem fulminanten Abschluss.

