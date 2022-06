Der ewige Chef tritt ab: Alfred Böhm hört nach 32 Jahren als Vorstand auf

Von: Robert Langer

Teilen

Erinnerungen an ein halbes Jahrhundert: Alfred Böhm, über 32 Jahre Vorstand und 50 Jahre Mitglied der Feuerwehr Vaterstetten, vor dem Einsatzfahrzeug „Bubi“, das auf seinem Hof einen Parkplatz hat. © Feuerwehr Vaterstetten

Alfred Böhm ist seit 32 Jahren Vorstand der Feuerwehr Vaterstetten – und 50 Jahre dabei. Jetzt trat er nicht mehr zur Wahl an.

Vaterstetten – Es war um 22 Uhr an einem Montag im Januar 1990, als bei Alfred Böhm zuhause das Telefon klingelte. Dran war der damalige Kommandant der Vaterstettener Feuerwehr Josef Winner. „Wir haben gerade beschlossen, dass du neuer Vorstand bist“, teilte Winner mit. Böhm stimmte zu. Das war vor 32 Jahren. Seitdem hat er diese Position inne. „Ich konnte mir nicht vorstellen, das so lange zu machen.“ Bei der nächsten Mitgliederversammlung der Wehr am kommenden Freitag wird Böhm nicht mehr für den Posten kandidieren. „Das sollen jetzt Jüngere machen“, sagt er.

Am Montagabend klingelte das Telefon: Du bist Vorstand

Bei der Feuerwehr war Landwirt Alfred Böhm (heute 66) schon seit 1972. Er ist heuer also ein halbes Jahrhundert dabei. Diese 50 Jahre sind auch ein Teil örtliche Feuerwehrgeschichte. Damals zog die Wehr gerade in das neue Feuerwehrhaus neben dem Rathaus um. Früher hatte sie eine Spitze, die im Einsatz an einen Bulldog gehängt wurde. In Dienst gestellt wurde, als Böhm zur Feuerwehr kam, ein „Tanker“, liebevoll „Bubi“ genannt. Den gibt es heute noch. Er steht auf dem Hof von Böhm und ist unter anderem bei Hochzeiten im „Einsatz“. „Im Feuerwehrhaus ist kein Platz“, sagt Böhm.

Technik entwickelt sich: Erster Rettungsspreizer im Landkreis,

1976 bekam die Feuerwehr Vaterstetten den ersten Rettungsspreizer im Landkreis, wodurch die Einsätze schnell mehr wurden, da man zu schweren Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen sogar bis Hohenlinden oder Ebersberg fahren musste. Mehr wurden die Einsätze auch, weil die Bevölkerung in Vaterstetten stark zunahm. „Es wurde überall gebaut.“

Löschmeister und Kassier

Alfred Böhm engagierte sich in mehreren Vereinen am Ort. Bei der Feuerwehr wurde er Löschmeister und Kassier im Verein, 1990 schließlich Vorstand. „Probieren wir’s“, hat er damals gesagt. Da war er seit 1983 verheiratet, sein drittes Kind war gerade einmal ein halbes Jahr alt. „Als Vorstand kannst du dir die Aufgaben besser einteilen“, sagt er heute. „Als Kommandant geht das nicht.“

Gratulation für FFW-Mitglied Augenthaler zur WM 1990

Eine seiner ersten fröhlichen Aufgaben zum Beginn war, 1990 Klaus Augenthaler zum Gewinn der Fußballweltmeisterschaft zu gratulieren. „Auge“ lebte in Vaterstetten und war Mitglied bei der Feuerwehr. Ärger gab es auch schnell. Denn damals veranstalteten die Floriansjünger noch ein Feuerwehrsportfest. Anlieger regten sich darüber auf. Und dann waren da auch noch die Stürme Vivien und Wiebke.

Glückwünsche für den Fußball-Weltmeister Klaus Augenthaler, Mitglied der Feuerwehr Vaterstetten. © privat

Streit um neues Feuerwehrhaus: Kommandant tritt zurück

Die wichtigste und auch die schwerste Aufgabe war für Böhm das neue Feuerhaus, das im Jahr 2000 bezogen wurde. Im Vorfeld hatte es dazu heftige Debatten gegeben. Im Gemeinderat war unter anderem der Vorwurf zu hören, das Projekt sei viel zu teuer. Aus Protest trat damals der Kommandant zurück. „Wir haben auch weiteres Führungspersonal verloren“, erinnert sich Böhm. Schließlich wurde doch gebaut.

Was der Vorstand eigentlich macht

Zuständig ist der Vorstand für das Vereinsleben der Feuerwehr. Das wirkt auch nach außen. Organisiert wird unter anderem das Sonnwendfeuer und das Maibaumaufstellen. Dabei sei die Situation in Vaterstetten etwas anders als in kleineren Kommunen. In diesen sei die Feuerwehr verwurzelter als in der anonymeren Großgemeinde, sagt Böhm. Dennoch funktioniert auch hier die Kameradschaft. Es kämen immer wieder Jugendliche zu den Floriansjüngern, die sich für die Feuerwehr interessierten. Sie würden über Jahre ausgebildet. „Und jedes Jahr können wir drei oder vier Jugendliche in den aktiven Dienst übernehmen.“ Später würde die Feuerwehr aber wieder Aktive verlieren, wenn diese heirateten und eine Familie gründeten. Dann bräuchten sie eine Wohnung. Die sei aber in Vaterstetten oft zu teuer. Folge: Wegziehen.

Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Vaterstetten im Jahr 1999: Im Bild der Vorsitzende Alfred Böhm (Mitte) und der damalige Kommandant Gerhard Fischbach (3.v.r.). © ArchivFoto: JRO, Repro: lan

Immer mehr Aufgaben

Zudem seien die Aufgaben für die Feuerwehr in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Nicht nur das Bevölkerungswachstum und zusätzliche Einsatzfelder wie die Autobahn, sondern auch durch die Technik. Das alles kostet Zeit. „Mein Sohn ist nicht bei der Feuerwehr“, erzählt Böhm. „Ich kann es verstehen.“ Denn der Sohn bewirtschaftete den inzwischen vergrößerten Hof, da bleibt wenig Zeit. „Wenn du in der Nacht im Einsatz warst, musst du deine Arbeit als Landwirt trotzdem noch machen, die nimmt dir keiner ab“, sagt Alfred Böhm. In die Politik einzusteigen, beispielsweise im Gemeinderat war für ihn nie ein Ziel. „Ich wurde schon gefragt“, räumt er ein. „Aber irgendwann fehlt dir die Zeit.“

Nach dem Ruhenstand weiter als Nikolaus

Eine besondere Aufgabe hatte Böhm von seinem Vorgänger geerbt. Er macht bei der Weihnachtsfeier der Wehr den Nikolaus. Dazu steht das ganze Jahr über ein Briefkasten im Feuerwehrhaus. Dort können Notizen über besondere Ereignisse eingeworfen werden. Daraus entsteht dann der Vortrag. „Das hat mit immer sehr viel Spaß gemacht.“ Und deshalb will er diese Aufgabe auch weiter übernehmen.

Das schönste Erlebnis

Und sein schönstes Erlebnis in den vielen Jahren? „Ich hatte nie das Gefühl, dass jemand denkt: Jetzt wird es Zeit, dass er geht.“ Das tut er nun doch.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.