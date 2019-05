Drei Generationen greifen zur Schaufel - damit was wächst

Ein echtes Generationenprojekt ist dieser Baum. Hoffentlich wächst er gut an. Und Grün außenrum soll er auch noch bekommen.

Vaterstetten – Bei der Pflanzung des diesjährigen „lebendigen Maibaums“ griff nicht nur Stefan Ruoff, Grünen-Gemeinderat und Mitglied in der Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) in Vaterstetten, zur Schaufel, sondern ebenso eifrig auch seine Tochter Marina (17 Jahre) und sein Vater Klaus (94). Da kann die Winterlinde ja eigentlich nur noch gut anwachsen.

Standort am Spatzenweg

Zum 36. Mal in Folge pflanzte die BN-Ortsgruppe heuer einen lebendigen Maibaum im Gemeindegebiet. Ursprünglich sollte der Baum heuer in den Grünzug zwischen den Baugebieten in Vaterstetten Nordwest gesetzt werden, doch dieser Grünzug ist noch nicht fertig. Stattdessen hatte Wolfgang Kuhn, Umweltreferent der Gemeinde Vaterstetten, dem BN einen Standort am Spatzenweg, gegenüber der Seniorenheimerweiterung vorgeschlagen.

Grün zwischen den Parkplätzen

Hier steht der Baum nun auf einem etwa quadratischen Stück Erde und soll künftig noch von Stauden umgeben werden und damit für wohltuendes Grün zwischen den umliegenden Parkplätzen sorgen.

Bürgermeister Georg Reitsberger betonte seine Freude über die langjährige Tradition der BN-Ortsgruppe, schließlich könne der Flächenversiegelung damit doch zumindest ein bisschen Grün entgegengesetzt werden.

Vaterstetten muss Landschaft opfern

„Wir brauchen das Neubaugebiet, um die neue Schule zu finanzieren. Da die Einkommensteuer gedeckelt ist, reichen die Einnahmen daraus nicht, deshalb müssen wir leider Landschaft opfern, um unseren gemeindlichen Verpflichtungen nachzukommen“, erläuterte Reitsberger.

BN-Ortsvorsitzender Heinz Vierthaler betonte, dass der Naturschutz es derzeit nicht leicht habe. „Der Klimawandel macht es immer schwerer, unseren Kindern eine intakte Umwelt zu hinterlassen.“

Dass Umweltschutz eine generationenübergreifende Aufgabe ist, wurde an diesem Nachmittag deutlich: Denn neben Klaus Ruoff griff auch Alfred Klein (91 Jahre) beherzt zur Schaufel, um bei der Pflanzung mitzuhelfen, während einige Kleinkinder auf den Armen ihrer Eltern die Aktion gebannt als Zuschauer verfolgten.

VON SUSANNE EDELMANN

