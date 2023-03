Kirche in der Krise, doch dieser Pfarrer wird gefeiert

Von: Susanne Edelmann

Nach dem Gottesdienst in der voll besetzten Pfarrkirche gab es für Pfarrer Hans-Joachim Brennecke ein Ständchen von der Ammerthaler Blasmusik. „Mein Herz schlägt gerade Purzelbäume“, sagte der Geistliche. © Susanne Edelmann

Die katholische Kirche steckt in der Krise, doch dieser Pfarrer aus Vaterstetten wird von seiner Gemeinde gefeiert.

Vaterstetten – „Mein Herz schlägt gerade Purzelbäume.“ Völlig überwältigt schien Vaterstettens Pfarrer Hans-Joachim Brennecke angesichts der vielen Glückwünsche zu seinem 50. Geburtstag. Der beliebte Seelsorger feierte seinen runden Geburtstag mit einem festlichen und berührenden Dankgottesdienst.

Rund 40 Ministranten und zahlreiche Co-Zelebranten, darunter auch Generalvikar Christoph Klingan und Björn Wagner, der stellvertretende Dekan des Dekanats Trudering, begleiteten Brennecke in die voll besetzte Kirche. Diakon Gerd Jansen meinte schmunzelnd: „Ein guter Freund, noch relativ jung, gerade mal 50, bat mich, heute die Predigt zu halten.“

Hans-Joachim Brennecke, Pfarrer in Vaterstetten © Susanne Edelmann

In seiner Predigt, die mit viel Applaus belohnt wurde, ging es um christliche Werte wie Freundschaft, Offenheit, Respekt und Vertrauen – alles Eigenschaften, die Brennecke auch in den zahlreichen Grußworten immer wieder bescheinigt wurden. Brennecke war 2015, pünktlich zur Erweiterung des Pfarrverbandes Vaterstetten-Baldham um die Kuratie Neufarn, nach Vaterstetten gekommen, seit 2019 ist er pastoraler Leiter des Pfarrverbandes und damit auch ein wichtiger Ansprechpartner für die politische Gemeinde, wie Vaterstettens 2. Bürgermeisterin Maria Wirnitzer, Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder und Landrat Robert Niedergesäß betonten.

Pfarrer Brennecke: Offen für die Sache der Ökumene

Der evangelische Pfarrer Gereon Sedlmayr lobte Brenneckes Herzlichkeit und Offenheit in Sachen Ökumene, die Pfarrgemeinderäte dankten dem Seelsorger für die gute Zusammenarbeit und dafür, dass er ihre Anliegen immer ernst nimmt und mit aller Kraft die Anstrengungen unterstützt, den Pfarrverband in die Zukunft zu führen. Viel Lob gab es auch für die musikalische Untermalung mit Kirchenchor, Jugendchor und Band. „Am liebsten hätte ich mitgetanzt“, gestand Niedergesäß und Wagner lobte: „Die Musik war authentisch und die Messfeier mit den vielen jungen Leuten hat wie angegossen auf dich gepasst.“

Ammerthaler Blasmusik überrascht mit einem Ständchen

Nach dem Gottesdienst gab es ein Ständchen von der Ammerthaler Blasmusik, ein gemeinsames Mittagessen im Pfarrzentrum und viele lustige Einlagen von den Ministranten, der Pfarrjugend, den Pfarrgemeinderäten, dem Seelsorgeteam und der Gstanzl-Gruppe.

So unterschiedlich diese Darbietungen auch waren, so hatten sie doch alle eines gemeinsam: Sie zeigten die große Wertschätzung, die Brennecke in seinem Pfarrverband entgegen gebracht wird.

Wie gut der gebürtige Hesse in seiner bayerischen Wahlheimat angenommen wird, zeigte sich auch an dem Geschenk, für das in den vergangenen Wochen bereits eifrig gesammelt wurde: Ein Gutschein für eine echte bayerische Lederhose.

