Eilentscheidung: Vaterstetten kündigt Platz für 80 Flüchtlinge an

Von: Robert Langer

Das Gelände an der Verdistraße war schon einmal Standort von Flüchtlingsunterkünften (Bild aus dem Jahr 2018). sro © Stefan Rossmann

Die Gemeinde Vaterstetten stellt ein Grundstück zur Verfügung, auf dem der Landkreis Ebersberg eine Flüchtlingsunterkunft schafft. Der Bürgermeister hebt den mahnenden Finger in Richtung Grafing.

Vaterstetten/Landkreis – Das Landratsamt Ebersberg plant, an der Verdistraße in Vaterstetten mit Unterstützung der Gemeinde eine Flüchtlingsunterkunft für etwa 80 Personen zu errichten. Eröffnet werden könnte die Einrichtung möglicherweise Ende September, so die Behörde auf Nachfrage. Wahrscheinlich werden es neue Container sein, heißt es.

Die Gemeinde Vaterstetten stelle dazu ein Grundstück unmittelbar neben dem Feuerwehrhaus und dem Schützenheim für voraussichtlich drei Jahre zur Verfügung, so das Rathaus. Auf diesem Grundstück seien auch schon bei der vorangegangenen Flüchtlingswelle Menschen untergebracht gewesen. Zwischenzeitlich lief die Belegung aus.

Bürgermeister trifft Eilentscheidung - Gemeinderat wird nur informiert

„Ich habe das Grundstück dem Landratsamt unterstützend angeboten. Dieses Angebot wurde am Montag angenommen“, erläutert jetzt Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU). „Wir schließen dazu einen Pachtvertrag mit dem Landratsamt.“ Der Rathauschef spricht von einer „Eilentscheidung“, da die Sache jetzt objektiv hohe Dringlichkeit habe. Seine entsprechende Mitteilung gegenüber dem Haupt- und Familienausschuss der Gemeinde hatte Spitzauer für Mittwochabend nach Redaktionsschluss angekündigt.

Offenbar gibt es Konflikte unter den Kommunen im Landkreis. In einer Pressemitteilung verweist Spitzauer auf Äußerungen aus anderen Gemeinden. Aus Grafing sei zuletzt der Vorwurf gekommen, Vaterstetten würde nichts für die Unterbringung von Flüchtlingen tun. Reaktion von Spitzauer: „Wir haben bereits 2016 ein großes gemeindeeigenes Grundstück für die Bebauung durch den Freistaat freigegeben, wo seit vielen Jahren über 100 Personen untergebracht sind.“

Warnund nach Grafing: „Nicht gegenseitig vorrechnen, was wir für Andere für richtig halten!“

Dass diese in der Flüchtlingsstatistik nicht mitzähle, liege daran, dass es sich dort um sogenannte „Kontingentflüchtlinge“ handle, die in den Zahlen des Landratsamts nicht erfasst seien. „Insofern sollten wir in den Kommunen jeder an seiner Stelle das Mögliche tun und uns nicht gegenseitig vorrechnen, was wir für Andere für richtig halten“, so Spitzauer.

