Zwischen Söder, Sonnenblumen und Senf

Im März dieses Jahres wurde die Tagespflege Vaterstetten eröffnet, um pflegende Angehörige zu entlasten. Wir haben einen Vormittag in der Einrichtung verbracht.

Vaterstetten – Nachbarschaftshilfe Vaterstetten, Tagespflege, Speisesaal, 10.10 Uhr: 17 Menschen sitzen an Esstischen. Die meisten sind Männer. Rollstühle, ein Rollator, Gehstöcke. Eine Pflegerin liest aus der Heimatzeitung vor. Es geht um Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident.

Ein Mann, Anfang 80, will aufstehen und gehen. Ein anderer, selbes Alter, sagt: „Sitzenbleiben!“ Einige grinsen. Die Pflegerin liest weiter. Der Mann setzt sich. Ein anderer sagt: „Da kommt was auf uns zu, im Oktober.“ Er meint die Landtagswahl.

Marion Reger steht in einem großen Durchgang zwischen Wohnzimmer und Speisesaal und lächelt. Blonde Haare, eine rote Brille steckt darin. An der hellgrauen Wand steht in weißer Schrift: „Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“ Am Vormittag werde immer Zeitung gelesen, sagt Reger. Politisiert. Wie am Stammtisch. Reger ist Ressort- und Pflegedienstleiterin der Tagespflege. Dass die Menschen miteinander reden, das sei ein großer Schlüssel. Es gebe aber auch welche, die das nicht wollen. Die an einem Probetag in der Tagespflege nicht bis abends durchhalten. Wenn auch wenige.

Im März dieses Jahres wurde die Einrichtung eröffnet. Die weinroten und orangefarbenen Ledersessel im Wohnzimmer wirken wie aus dem Katalog. Im Wohnzimmer stehen eine Couch und ein Fernseher vor einer geblümten Tapete.

Platz ist hier für 20 Menschen aus dem Landkreis Ebersberg und München. Für Menschen, die viel im Leben vergessen. Für ältere Menschen, die zu Hause alleine wären. Für Menschen, die durch ein paar Tage in der Woche in der Pflegeeinrichtung ihren Angehörigen Zeit zum Durchschnaufen geben.

10.30 Uhr: Im Speisesaal geht das Gewusel los. Die nächsten Projekte stehen an. An diesem Tag: Backen, Singen oder Gartenarbeit. „Einmal im Monat haben wir einen Tanznachmittag“, sagt Reger. „Da können Leute tanzen, die sonst nicht mal gehen können.“ Es gibt eine Schafkopfrunde und eine Therapiehündin, Liesl, eine vier Jahre alte Labradordame mit rotem Halstuch. Wann Liesl kommt, steht an der Wand im Eingangsbereich, bayerische Holzeinrichtung, eine Litfaßsäule mit Karl Valentin darauf.

In einem weiteren Aufenthaltsraum riecht es nach Sonnenblumen. 10.40 Uhr: Vier Frauen und vier Männer sitzen um einen Tisch, auf dem Gräser, Hagebutten, Astern und andere Pflanzen liegen. Stefanie Hermann, Gartentherapeutin, steht auf und fragt: „Weiß jemand, was vor zwei Tagen war.“ Es wird gegrübelt. Erntedank? Nein... „Herbstanfang“, sagt sie. Zustimmendes Nicken.

Hermann reicht eine Emailschüssel mit Wasser herum. Die grünen Schwämme soll die Gruppe darin tränken, für die Blumengestecke, die jeder in eine Metaldose bauen darf. Ein Mann, Vater-stettener, 82 Jahre, sagt: „Die ist aber alt, die Schlüssel“. Später wird Hermann sagen, dass sie die Schüssel bewusst verwende, weil diese die Älteren an früher erinnere.

11 Uhr: Die ersten Blumengestecke mit gelben Sonnenblumen wachsen. Eine Frau, stilvolles Jäckchen in zartem rosa und schulterlangen grauen Haaren, bastelt einen Grashalm in ihre Dose. Zwei Männer stoßen mit ihren Wassergläsern an: „Porst, samma wieder guad“, sagt der eine. „Samma wieder guad“, der andere. 11.15 Uhr: Stefanie Hermann singt, die anderen stimmen mit ein: „Sah ein Knab ein Röslein stehn“.

Danach geht es um Senf. Ein Mann sagt: „Regensburger esse ich gerne.“ Senf gebe es auch guten aus Regensburg. Händlmaier. „Stimmt“, sagt ein anderer. „Was“, sagt ein Dritter. „Senf?“

11.30 Uhr: Im Wohnzimmer sitzen Männer auf der Couch, zwei Pflegerinnen lesen Kurzgeschichten vor. „Ist euch schon mal eine Katze entlaufen“, fragt eine der Frauen. „Nein, aber ein Hund“, sagt ein Mann. Dann wird auch hier gesungen.

12 Uhr, Speisesaal. Es gibt Gemüseschnitzel.