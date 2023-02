Erfolgreiches Provisorium: So schön ist das Jugendzentrum Vaterstetten

Von: Robert Langer

Fröhliches Team auf einem bequemen Sofa: Die Jugendpflegerinnen Martha Golombek (l.) und Raphaela Schiede (r.). In der Mitte Noah Friedrich vom Verein JUZ BAVA. © Stefan Roßmann

Das provisorische Vaterstettener Jugendzentrum in der ehemaligen Schule wird gut angenommen. Trotzdem soll es dort nicht bleiben.

Vaterstetten – „Wir würden am liebsten jeden Tag hierherkommen“, sagt eines der Mädchen aus der Gruppe. Die Anderen nicken. „Draußen ist es kalt und hier ist es gemütlich.“ In der Runde auf den Sofas sitzen, quatschen, abhängen, chillen, etwas essen. Die Lautstärke der Musik aus dem Boxen ist angenehm. „Ich war hier schon in der Schule“, sagt ein weiteres Mädchen. Aber jetzt am Nachmittag ist es wohl entspannter als früher im Klassenzimmer.

Aus der ehemaligen Eingangshalle der Schule an der Johann-Strauß-Straße in Baldham und umgebenden Räumen wurde nach dem Neubau der Bildungseinrichtung und dem Umzug der bisherigen Schule ein provisorisches Jugendzentrum. Seit dem Jahreswechsel sind die Öffnungszeiten für den Offenen Treff erweitert. Unter der Woche jeden Nachmittag von 16 bis 19 Uhr, am Freitag schon ab 13 Uhr. Erkennbar auch nach außen durch eine grüne Ampellampe an der großen Glastüre am Eingang.

Nur ein Teil der Schulräume wird genutzt

Genutzt wird nur ein Teil des Gebäudes, die übrigen Bereiche sind versperrt. Verschiedene gebrauchte Sitzgelegenheiten in unterschiedlichen Farben und Formen stehen in dem großen Raum. In der Mitte ein gebrauchter und gespendeter Billardtisch mit leichten Macken, an dem drei Buben spielen. Auch eine Tischtennisplatte und Kicker gibt es.

Erweiterte Öffnungszeiten und Kontakte Mit erweiterten Öffnungszeiten startet das Jugendzentrum Vaterstetten in das neue Jahr. Offener Treff der Gemeindejugendpflege in der Johann-Strauß-Straße 35 in Baldham ist von Montag bis Donnerstag von 16 bis 19 Uhr sowie Freitag von 13 bis 19 Uhr.

Kontakt zu den Jugendpflegrinnen Martha Golombek und Raphaela Schiede im Rathaus Vaterstetten unter der Telefonnummer (0 81 06) 38 31 45 oder 38 31 47. E-Mail: jugendpflege@vaterstetten.de. Instagram: jugendarbeitvaterstetten. Internet: www.vaterstetten.de.

Der Verein JUZ BAVA ist erreichbar per Instagram juz.bava und E-Mail: juz_bava@yahoo.com

Infos zu Kirchseeon bei Jugendpflegerin Marina Herceg unter (0 80 91) 5 52 41 oder per E-Mail: marina.herceg@kirchseeon.de

Infos zu Zorneding unter jugendpflege@zorneding.bayern.de oder Telefon: (0 81 06) 3 84 83.

Gleich am Eingang mit guter Übersicht die Bar-Theke. Dahinter steht Raphaela Schiede (30) eine der Vater-stettener Jugendpflegerinnen, gelernte Erzieherin und aktuell noch im Studium Soziale Arbeit. Hinter ihr an der Anrichte ist ein wichtiges Gerät zum Aufbacken von Tiefkühl-Pizza platziert. „Die Kinder sind hungrig“, sagt Schiede. Der Preis für die ganze JUZ-Pizza: zwei Euro. Getränke wie Kräuterlimo kosten einen Euro. Kann alles auch mitgebracht werden. „Es gibt keinen Verzehrzwang.“ Nur etwas warten muss man können, wenn der Andrang groß ist. Denn so schnell geht es mit dem Pizza-Aufbacken eben nicht. Dauert etwa 17 Minuten. „Das ist heiß begehrt.“ Zwischen 25 und 30 Jugendliche sind üblicherweise beim Offenen Treff da, am Freitag noch einige mehr.

Jugendliche halfen beim Umbau kräftig mit

Die offizielle Einweihung war im November 2021. Bis dahin gab es nur einen kleinen Jugendraum an der Carl-Orff-Straße gegenüber des Sportzentrums. Doch dort war es sehr eng und auch nicht für alle Altersgruppen geeignet. Jugendliche organisierten sich in einem eigenen Verein, JUZ BAVA. auch um ihren Forderungen an die Gemeinde Nachdruck zu verleihen. Sie hatten Erfolg. Und sie engagierten sich intensiv beim Umbau. Wände wurden gestrichen, eine Bar entworfen und gebaut, Möbel geschleppt. Aus dem ehemaligen Lehrerzimmer wurde ein Gruppenraum. Dort gibt es auch eine Küche mit entsprechenden Elektrogeräten. Die Küche hat sich der Verein über das Internet besorgt, hat den Transport und den Einbau in Eigenregie organisiert. Für die sicherheitsrelevanten Punkte, wie etwa den Elektroanschluss, gab es externe Hilfe.

Aus dem früheren Direktorat und dem Sekretariat wurden Büros. Eines davon nutzen die beiden gemeindlichen Jugendpflegerinnen Martha Golombek (30) und Raphaela Schiede. Das andere der Verein JUZ BAVA. wie Mitglied Noah Friedrich (17) erklärt.

Viel Platz gibt es für die Jugendlichen in den provisorischen Räumen der ehemaligen Schule in der Gemeinde Vater-stetten. Beim Umbau haben sich die jungen Nutzer intensiv engagiert. © Stefan Roßmann

Die Nutzungszeit der Räume ist geteilt, überschneidet sich aber auch. Zu den Zeiten des Offenen Treffs ab 16 Uhr kommen vor allem jüngere Besucher, wie Golombek erklärt. Dann ist der Betrieb quasi betreut. Golombek, schon seit Januar 2017 Jugendpflegen in Vaterstetten und mit den Entwicklungen bestens vertraut, und ihre Kollegin sind in dieser Zeit auch Ansprechpartner für Mädchen und Buben, wenn sie Problem haben oder einfach nur reden wollen. „Hier ist eine Schutzzone. Wir haben Schweigepflicht“, sagt Martha. „Wir erzählen nichts weiter, auch nicht gegenüber den Eltern, so lange keine Gefahr für das Kind oder für andere besteht. Dann müssen wir reagieren “ Manchmal würden Erwachsene vorbeischauen. „Da passen wir natürlich genau auf, wer da kommt.“

Ältere Jugendliche dürfen in dieser Zeitspanne auch dabei sein, kommen aber meist erst später. Wenn der offene Treff schließt, kann der Verein JUZ BAVA weitgehend eigenständig weiter machen. Das gilt auch für das Wochenende. „Es gibt natürlich Regeln, beispielsweise was das Aufräumen betrifft“, sagt Golombek.

Erfolgreich sind auch die Partys

„Wir haben schon erfolgreich Partys mit vielen Gästen veranstaltet“, erzählt Noah Friedrich. „Wann die nächste Veranstaltung ist, steht noch nicht fest.“ In den Räumen und auch auf dem ehemaligen Pausenhof gelte Rauchverbot. Und natürlich halte man sich an das Jugendschutzgesetz. Die Vorgaben hängen deutlich aus. Der überwiegende Teil der Verantwortlichen im Verein habe eine Jugendleiterausbildung, sagt Friedrich, der auch Mitglied im Vorstand des Kreisjugendrings Ebersberg ist.

Wie lange die ehemalige Schule noch provosirisches Jugendzentrum bleibt, ist offen. Denn eigentlich soll das Gebäude abgerissen werden und neuen Wohnungen weichen. Doch das verzögert sich. Es gibt aber einen Plan. Wenn das Neubaugebiet Vaterstetten Nord-West umgesetzt ist, wird es dort neue Räume für das Offene Haus der Arbeiterwohlfahrt geben. Dann kann das OHA von seinem bisherigen Standort am Hans-Luft-Weg umziehen. Aber: Das Projekt Nordwest mit rund 150 Wohnungen liegt jedoch derzeit auf Eis (wir berichteten). Hintergrund sind Fragen der Finanzierung. Wenn dort aber gebaut wird und das OHA umziehen kann, werden die Räume am Hans-Luft-Weg frei. Dann könnten die Jugendlichen dort einziehen. Es wäre eine Rückkehr. Denn eigentlich war das Haus als Jugendzentrum errichtet worden. Bis zum Umzug wird noch Zeit vergehen, einige Jahre möglicherweise.

Zwischenzeitlich wird eben die alte Schule und deren Räume genutzt. Und da haben sich die Jugendlichen doch schon sehr gut eingerichtet.

