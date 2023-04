Fahrgast will nicht zahlen und droht mit Schlägen: Taxifahrer muss Zechpreller ziehen lassen

Am Ziel in Baldham hat der Fahrgast dem Taxifahrer Schläge angedroht, statt die Rechnung zu zahlen (Symbolbild).

S-Bahnhof Baldham

Von Armin Rösl schließen

Als es ums Bezahlen ging, eskalierte der Fahrgast: Der bislang unbekannte Mann zahlte nicht, drohte dem Taxifahrer Schläge an und rannte davon. Geschehen nachts in Baldham.

Baldham – Als der unbekannte Mann Schläge androhte, musste der Taxifahrer ihn flüchten lassen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Fahrgast, der mit einem Taxi von München zum S-Bahnhof Baldham gefahren war, die Rechnung in Höhe von etwa 50 Euro nicht bezahlt. Am Ziel, es war etwa 0.45 Uhr, wollte der bislang unbekannte Fahrgast abhauen, der Taxifahrer habe sich ihm zunächst in den Weg gestellt, heißt es im Polizeibericht. Doch der Unbekannte habe mit Faustschlag gedroht, dem Taxifahrer wurde die Situation schließlich zu gefährlich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrgast. Laut Taxler handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren; bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und heller Jeans. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Poing zu melden, unter der Telefonnummer (08121) 9917-0.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.