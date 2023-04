Familienstreit: Mann verletzt vier Polizisten

Schwieriger Einsatz in Vaterstetten

Von Michael Acker schließen

Ein Familienstreit zu Ostern hat in der Gemeinde Vaterstetten mit vier verletzten Polizeibeamten geendet. Ein 25-Jähriger war komplett ausgerastet.

Vaterstetten - Am späten Sonntagabend, 9. April, war ein 25-jähriger Vaterstettener zu Hause ausgerastet. Er bedrohte zunächst seine Ehefrau und im weiteren Verlauf seine gesamte Familie mit dem Tod.

Mann will Schwiegermutter mit Jacke erdrosseln

Wie die Polizei berichtet, legte der Mann unter anderem eine Jacke um den Hals seiner Schwiegermutter und deutete damit eine Erdrosselung an. Der Vater des Täters alarmierte die Polizei.

Die Beamten erteilten dem 25-jährigen am Tatort zunächst einen Platzverweis und belegten ihn mit einem Kontaktverbot. Beide Auflagen ignorierte er allerdings, sodass die Polizei ihre Maßnahmen durchsetzte. Dabei wurde der Vaterstettener nicht nur verbal ausfallend, sondern bespuckte die Beamten und attackierte sie mit mit Bissen, Tritten und Kopfnüssen.

Täter verbringt Nacht in Ausnüchterungszelle

Da der Mann mit 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war, ordnete der Jour-Dienstes der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. „Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle wurde der Beschuldigte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Wegen diverser Delikte wird sich der Mann nun verantworten müssen“, so ein Sprecher der Polinger Polizeiinspektion. Die eingesetzten Beamten konnten mit kleineren Blessuren weiterhin ihren Dienst verrichten, hieß es am Montag. 10. April.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.