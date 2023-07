Feuer in Fast-Food-Restaurant in Parsdorf: Es war eine Fritteuse

Von: Armin Rösl

Die Feuerwehr musste eine brennende Fritteuse in einem Fast-Food-Restaurant in Parsdorf. © Symbolfoto/DPA

In einem Fast-Food-Restaurant in Parsdorf ist in der Nacht auf Sonntag in der Küche Feuer ausgebrochen.

Parsdorf – Gegen 4.30 Uhr wurde der Polizei starker Rauch gemeldet. Schnell stellte sich heraus, dass im Küchenbereich eines Fast-Food-Restaurants in Parsdorf (Gemeinde Vaterstetten) eine Fritteuse brannte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Ursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein, so die Polizei.

