Feuer in Jugendwohngruppe: Betreuerin handelt goldrichtig

Von: Michael Acker

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einem Wohnhaus in Parsdorf ausrücken (Symbolfoto). © Armin Forster

Eine Betreuerin hat goldrichtig gehandelt und in einer Jugendwohngruppe in Parsdorf Schlimmeres verhindert. Dort war ein Feuer ausgebrochen.

Parsdorf – Viel Aufregung und einen größeren Feuerwehreinsatz hat es am Montagabend, 12. Juni,. gegen 19 Uhr gegeben, als es in einem Einfamilienhaus im Vaterstettener Gemeindeteil Parsdorf zu einer heftigen Rauchentwicklung gekommen war und die Feuermelder ausgelöst hatten. In dem Haus leben nach Angaben der Polizeiinspektion Poing vom Dienstag, 13. Juni, betreute junge Menschen.

Decke hatte Feuer gefangen

Eine Betreuerin, die am Montagabend in dem Gebäude nach dem Rechten sah, stellte eine Decke fest, die Feuer gefangen und einen Kleinbrand in einem Zimmerschrank ausgelöst hatte. Laut Angaben der Polizei reagierte die Frau blitzschnell und löschte die Decke ab, sodass ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte.

Die eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr kontrollierten die Brandstelle unter Atemschutz, löschten nach und belüfteten und ent-rauchten das Gebäude mit Hilfe eines Überdrucklüfters. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Feuerwehr Parsdorf-Hergolding berichtet, dass mehrere Personen vom medizinischen Personal der Wehr versorgt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben worden seien.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz waren die Feuerwehren Parsdorf-Hergolding, Neufarn und Vaterstetten, die Kreisbrandinspektion Ebersberg sowie mehrere Rettungswagenbesatzungen.

Wegen des Rauchs mussten die Bewohner des Anwesens für eine Nacht in einer anderen Unterkunft übernachten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

