Kinderhaus St. Anna in Vaterstetten: Fließender Übergang zur Natur

Von: Robert Langer

Der Vorentwurf für die neue Kita. © Venus Architekten/Gemeinde

Inmitten eines parkähnlichen Grundstücks soll das neue Kinderhaus St. Anna in Vaterstetten entstehen. Nach ersten Plänen kann der alte Baumbestand bestehen bleiben.

Vaterstetten – Besondere Vorgaben gibt es für das neue Kinderhaus St. Anna mit drei Krippen- und drei Kindergartengruppen, das in Baldham entstehen soll. Dabei geht es vor allem um ein außergewöhnliches Grundstück.

Im Norden des Areals steht das Haus Maria Linden, eine katholische Einrichtung für ältere Menschen mit einer chronischen seelischen und/oder geistigen Behinderung. Südlich davon schließt sich ein parkähnliches Gelände an bis zur B 304. Dort soll das Kinderhaus gebaut werden.

Eine der Herausforderungen für den Neubau war, möglichst viel des gewachsenen Baumbestands zu erhalten. Das Gebäude selbst soll als Holzbau errichtet werden. Das Konzept wurde nun im Gemeinderat vorgestellt.

Um möglichst wenige Bäume fällen zu müssen, wurden zahlreiche Varianten in Form und Geschossigkeit untersucht. Als Favorit hinsichtlich Flächenverbrauch, Orientierung sowie Kompaktheit hat sich die Variante „Quadrat“ herausgestellt, mit den jeweiligen Ecken nach Norden, Süden, Westen und Osten. Das Raumkonzept der Freianlagen maximiere die Spielflächen um das Gebäude, bei gleichzeitig möglichst geringem Eingriff in den Baumbestand der Waldfläche im Süden des Grundstücks, so die Planer.

Die nördliche Zone, genannt „Aktionsgarten“ – mit den dort gelegenen Nebengebäuden für Spielgeräte, Kinderwagen, Müllverwahrung und weiteren Utensilien für das Freiraumspiel –, richtet sich im Spielangebot vorwiegend an die über dreijährigen Kindergartenkinder. Durch die Anlage dieses intensiv ausgestatteten Spielbereiches im Norden des Gebäudes könnten laut den Planern im Süden mehr Bäume stehen bleiben. Die Planung habe noch einen weiteren Vorteil: Mit der Orientierung der Hauptspielbereiche nach Norden und Osten sind diese vom Lärm der Bundesstraße am wenigsten belastet.

Im Inneren des Gebäudes ist eine zentrale Halle als „Herz des Kinderhauses“ vorgesehen, mit einem ovalen, den Kronen der umgebenden Bäume nachempfunden Treppenauge samt geschwungener Freitreppe. Viele Durchblicke bilden laut den Architekten einen „fließenden Übergang zwischen Natur und Gebäude“. Zudem werde im Obergeschoss durch den gedeckten Spielbereich „eine zusätzliche Spielebene in den Baumkronen geschaffen“.

Im Gemeinderat stießen die Planungen auf Zustimmung. „Gelungen“, meinte Vizebürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD). „Das Grundstück ist schwierig“, stellte SPD-Gemeinderätin Cordula Koch fest. Die Architekten hätten das Beste daraus gemacht.

