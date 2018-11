Verein überlässt Vermögen der Parsdorfer Feuerwehr

Freunde der Alten Post haben ihr Ziel erreicht und lösen sich nach 426 Tagen wieder auf

Bei schönstem Sonnenschein übergab die ehemalige Vorstandschaft des aufgelösten Vereins zur Erhaltung der Alten Post Parsdorf das übrige Vereinsvermögen in Höhe von 2014,25 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Parsdorf-Hergolding, so wie es die Vereinssatzung vorsah.