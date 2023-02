Gärtner Böck bei Kanzler Scholz: Seniorchef aus Neufarn bei Frühlingstermin in Berlin

Von: Armin Rösl

Teilen

Blumenfee Regina Haindl und Wilhelm Böck bei Kanzler Olaf Scholz. © Steffen Kugler

Wie kommt es, dass der Seniorchef Wilhelm Böck der gleichnamigen Gärtnerei aus Neufarn (Vaterstetten) bei Bundeskanzler Olaf Scholz war? Bei der Antwort spielt ein Blumenstrauß eine große Rolle.

Neufarn/Berlin – Wilhelm Böck, Seniorchef der gleichnamigen Gärtnerei in Neufarn (Gemeinde Vaterstetten; der Betrieb befindet sich gleich südwestlich von Angelbrechting) und sein Auszubildender (zum Gemüsegärtner) Florian Weis aus Forstinning waren bei Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Gemeinsam mit der Deutschen Blumenfee Regina Haindl aus Krottenthal (Gemeinde Dorfen, Kreis Erding) und zwei weiteren Auszubildenden aus Deutschland überreichten sie Scholz am Valentinstag einen großen Blumenstrauß. Gebunden hatte diesen die gelernte Staudengärtnerin und Floristin Regina Haindl, mit Tulpen, Clematis, Mohn, Zweigen von Kirche, Birke und Spiere sowie Rosmarin, Allium und Thymian.

Auf dem Gruppenfoto mit dabei ist Azubi Florian Weis (re.) aus Forstinning. © Steffen Kugler

Die Blumen, Zweige und Kräuter für den Valentinsstrauß waren bewusst gewählt, erzählt Böck: Sie stehen für die Elemente und Vielfalt des Gartenbaus – von Obstbau über Zierpflanzenbau bis Gemüsebau.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Blumenstrauß-Übergabe des Zentralverbandes Gartenbau hat Tradition, erzählt Wilhelm Böck. Der 68-Jährige ist stellvertretender Vorsitzender und hat den Termin beim Bundeskanzler in Vertretung des urlaubenden Vorsitzenden übernommen. Schon Scholz’ Vorgängerin Angela Merkel habe jedes Jahr einen Strauß bekommen.



Zeit zum Plaudern habe Olaf Scholz nicht gehabt, dennoch: „Es war ein Erlebnis, mal im Bundeskanzleramt zu sein“, sagt Wilhelm Böck. Der, wie der 20-jährige Florian Weis aus Forstinning, von sich nun sagen kann, dass er dem Bundeskanzler die Hand geschüttelt hat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.