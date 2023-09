Gas- mit Bremspedal verwechselt: Autofahrerin kracht in Vaterstetten in Fitnessstudio

Von: Armin Rösl

In Vaterstetten musste die Polizei zu einem Unfall an einem Fitnessstudio. © Friso Gentsch/dpa

Zum Glück gab‘s bei diesem Unfall keine Verletzten: Eine Frau (71) hat in Vaterstetten bei ihrem Automatikauto das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und ist frontal in ein Fitnessstudio gefahren.

Vaterstetten – Das Gas- mit dem Bremspedal ihres Automatikautos verwechselt hat eine 71-jährige Frau am Freitag gegen 14.30 Uhr in der Zugspitzstraße in Vaterstetten. Die Folge: Das Auto beschleunigte, fuhr über den Gehweg und frontal in die Glaswand und die Eingangstüre eines Fitnessstudios. Wie die Polizei berichtet, brachen Glas und Türe durch die Wucht des Aufpralls, das Auto kam schließlich halb im Studio zum Stehen.

Durch den Unfall wurde glücklicherweise im Gebäude niemand verletzt, schreibt die Polizeiinspektion Poing in ihrem Pressebericht. Auch die 71-jährige Fahrerin kam ohne Verletzungen davon. Am Fahrzeug entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa 10.000 Euro, am Gebäude von rund 20.000 Euro. Teile davon mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten verschalt werden. Das Auto wurde von einer Abschleppfirma abtransportiert.

