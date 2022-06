Gegen die Wegwerfgesellschaft: Gärtnerei Böck aus Neufarn für Bundespreis nominiert

Von: Armin Rösl

Chef Florian Böck. © Gärtnerei Böck

„Zu gut für die Tonne!“ - für diesen Bundespreis ist die Gärtnerei Böck aus Neufarn nominiert worden. Als eines von drei Betrieben in Deutschland.

Neufarn – Die Gärtnerei Böck aus Neufarn (Gemeinde Vaterstetten) ist mit ihrem Projekt „Genussvoll gerettet – Nachhaltige & plastikarme Produktion und Verarbeitung des böckgemachten Gemüses“ als eines von drei Betrieben in Deutschland für den „Zu gut für die Tonne!“-Bundespreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nominiert. Mit dem Preis werden Lebensmittelretter ausgezeichnet, die mit innovativen Projekten und großem Engagement dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu reduzieren. Das Familienunternehmen Böck ist in der Kategorie Landwirtschaft & Produktion nominiert. Außerdem die Kultimativ GmbH mit ihrer Aktion „Heldenbrot“ aus Konstanz und das Projekt „Tresties“ aus Dresden. Das teilt das Bundesministerium mit.

Der Preis „Zu gut für die Tonne!“ wird in fünf Kategorien vergeben, die Jury besteht aus acht Personen, Vorsitzende ist Bärbel Dieckmann, ehemalige Präsidentin der Welthungerhilfe. Für den Bundespreis 2022 waren insgesamt 93 Bewerbungen/Projekte eingegangen. Die Gewinner werden im Spätsommer bekannt gegeben.



Freude über Nominierung

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung. Das ist ein schöner Nebeneffekt zu unserem eigentlichen Herzensprojekt, der sinnvollen Verwertung“, sagt Gärtnerei-Inhaber Florian Böck. „Wir hoffen sehr, dass wir durch die Nominierung etwas bewegen können und es schaffen, den Wegwerfgedanken aus den Köpfen zu bringen und gemeinsam etwas zu verändern.“



Die Projekte und Aktionen des Familienbetriebs reichen von „Rette-mich-Kisten“ und Futterkisten für Kleintiere über Lieferungen an die Poinger Tafel und die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten bis hin zu „Leibspeisen böckgemacht“. Alles über die Gärtnerei steht im Internet auf www.gaertnerei-boeck.de.

