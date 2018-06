Parsdorf feiert Jubiläum

Wer schon einmal in der Bürgerversammlung in Parsdorf war, der weiß, dass viele Bewohner des Ortes der Gemeinde Vaterstetten ein spezielles lokales Selbstverständnis haben.

Parsdorf– Dieses Selbstbewusstsein wird sich auch am kommenden Wochenende zeigen. Dann wird ein Jubiläum gefeiert. Denn der Ort war vor zweihundert Jahren die Keimzelle der politischen Kommune, bevor Vaterstetten Gemeindesitz wurde. Das war mit der Gebietsreform im Jahr 1978, also 160 Jahre später.

Eng verbunden ist die Gemeindeentwicklung zwischen Tradition und moderner Gestaltung auch mit der Geschichte der Gaststätte „Alte Post“, die rechtzeitig zum Jubiläum umfassend renoviert wurde. In der Gaststätte, deren Wurzeln wohl mindestens in das Jahr 1443 zurück reichen, fanden auch die Gemeinderatssitzungen im Nebenzimmer statt. „Das Wirtshaus war immer Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens“, wie Bürgermeister Georg Reitsberger betont. „Dort wurden Feste gefeiert, Dorfpolitik gemacht und auch Durchreisende beherbergt.“

Am Anfang der Feierlichkeiten steht ein Festgottesdienst am Sonntag, 17. Juni, um 10 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Parsdorf. Danach können die renovierten Räume im Gasthaus besichtigt werden. Ausschlaggebend für die Vergabe des Gemeindesitzes nach Parsdorf war die Poststation im Gasthaus seit 1771. Der Ort lag an der oberen Wiener Route, einer wichtigen Verbindungsstraße.

Das stattliche Gebäude wurde neben der Kirche ein besonderes Wahrzeichen des Ortes. Anlass für die Briefmarkensammler Vaterstetten zum Jubiläum mit einer individuell gestalteten Sondermarke an die rühmliche, postalische Vergangenheit des Ortes zu erinnern.

Die Marke ist bereits jetzt am Empfang des Rathauses erhältlich. Bei größeren Mengen wird um eine Vorbestellung unter www.briefmarkensammler-vaterstetten.de gebeten. Verkauft wird die Marke aber auch am Jubiläumstag.

Vorgestellt wird zudem ein Buch über die Geschichte des Gasthauses, das teilweise im Eigentum der Kirche war.

Bürgermeister Georg Reitsberger erinnert daran, dass dem Gebäude möglicherweise sogar der Abriss gedroht hätte. Es hätten sich jedoch viele Menschen gefunden, die sich für den Erhalt der Traditionswirtschaft einsetzten. Auch ein Verein wurde gegründet. Schließlich kaufte die alt eingesessene Familie Müller die Immobilie. Karl „Charly“ Müller kennt das Gebäude sehr gut, schließlich war er über viele Jahre Kirchenpfleger.

„Die Wiege unserer Gemeinde erstrahlt nun in neuem Glanz“, so Reitsberger. „Als Traditionsgaststätte mit Saal und legendärem Biergarten bleibt sie uns erhalten. Darauf bin ich stolz und dankbar.“ Er wünsche sich, dass dieses Haus wieder zu einem beliebten Treffpunkt der Gemeinde wird. „Ein Genuss-Ort mit bayerischem Lebensgefühl, ein Platz, den wir besonders schätzen werden.“

Zudem wird zum Jubiläum am Montag, 18. Juni, um 18 Uhr im Rathaus eine historische Ausstellung eröffnet. Dann geht es unter anderem um Fragen, wie Parsdorf vor rund 200 Jahren aussah und wie es der Bevölkerung in dieser Zeit ging. Die Präsentation im Lichthof ist bis zum 28. Juni in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr zu sehen.