Geothermie Vaterstetten: „Würden auch alleine starten“

Vaterstetten drückt auf Tempo. Die für Zuschüsse notwendige GmbH könnte nach der Sommerpause gegründet werden. Möglicherweise startet die Gemeinde zunächst ohne Partner aus den Nachbarkommunen.

Vaterstetten – „Wir können andere mitnehmen. Aber wir würden auch alleine starten.“ Das betonte Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) jetzt zum Thema Geothermie. „Im Zweifel können wir auch selbst voran gehen.“ Man sei derzeit noch in Absprache mit weiteren Gemeinden. Genannt wurden vor allem Grasbrunn (Landkreis München) und Zorneding. „Die anderen haben ein Angebot“, so Spitzauer. Es „wäre ein Traum“, wenn sich die jeweiligen Gemeinderäte vielleicht im September mit dem Thema auseinandersetzen würden. Aber: „Wenn sie noch länger brauchen, können sie später einsteigen.“ Die Bohrung, sie soll zwischen Weißenfeld und Parsdorf liegen, könnte im Jahr 2025 starten, die Versorgung im Netz 2026. Das sei der beste Fall, so der Bürgermeister. „Dann darf aber nichts schief gehen.“

Vaterstetten drückt aufs Tempo. Nach aktuellem Zeitplan könnte laut Rathauschef nach der Sommerpause die notwendige GmbH gegründet werden, die sich dann um die Bohrung und die Förderung aus der Tiefe kümmert und das heiße Wasser an das Kommunalunternehmen verkauft. Die Gründung ist notwendig, um Zuschüsse zu erhalten. Die Förderung sei eigentlich dazu da, um das Netz auszubauen. Der Förderzeitraum ist auf sechs Jahre begrenzt. „Ich glaube nicht, dass wir alles schaffen“, so Spitzauer. Man müsse auch zunächst die ausführenden Firmen finden. „Wir sind ja nicht die Einzigen. Es wird aber auch nach den sechs Jahren weiter gehen.“

Ziel sei ganz Baldham und Vaterstetten anzuschießen. „Man muss schauen, wo sind die großen Verbraucher?“ Stichworte dabei die Brunnen- oder die Realschule. Für die Dörfer müsse man sich etwas überlegen. „Das Thema Weißenfeld haben wir noch nicht durchgerechnet.“

Vaterstetten will das Projekt ohne einen externen Investor durchziehen, um die Kontrolle zu behalten. Allenfalls möglich sei eine Minderheitsbeteiligung von einem Partner, „der unsere Ziele versteht“, so Spitzauer. Skeptisch ist der Bürgermeister beim Thema Bürgerbeteiligung am Geothermieprojekt. Das sei sehr komplex und „derzeit nicht geplant“.

Vorsichtig gibt sich der Rathauschef auch beim Vorschlag des örtlichen Arbeitskreises, die Geothermie mit eigenen Windrädern zu verbinden (wir berichteten). Hier will der Bürgermeister auf die Aussagen des Planungsverbandes warten. Vielleicht sei auch Photovoltaik an der Autobahn eine Alternative. Spitzauer sieht durchaus die Möglichkeit, dass sich noch weitere Gemeinden am Geothermieprojekt Vaterstetten beteiligen. „Sie müssen sich an unser Netz ankoppeln und sagen, wieviel sie haben möchten.“ Vielleicht müsse man später über eine zweite Bohrung nachdenken, so der Bürgermeister.

Der Gemeinderat Kirchseeon hat übrigens kürzlich beschlossen, Anschlusspläne an das Vaterstettener Netz zunächst nicht weiter zu verfolgen. Der Grund: zu hohe Kosten.

