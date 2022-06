Vaterstetten bastelt weiter an seinem Bürgerpark und setzt schon mal den Rotstift an

Von: Robert Langer

Teilen

Auf dieser Wiese in Vaterstetten soll der neue Bürgerpark entstehen. © Stefan Rossmann

Die Kosten sind deutlich höher als ursprünglich geplant. Rund 470 000 Euro könnte die Investition für die Neuanlage des Bürgerparks in Vaterstetten verschlingen. Der zuständige Ausschuss des Gemeinderats setzte nach intensiver Debatte jetzt den Rotstift an.

Vaterstetten – Eine ganze Reihe von Attraktionen wurde gestrichen. Möglich scheint, dass manche Ansätze später noch umgesetzt werden können. „Bürgerpark, der Unvollendete“ nannte das FDP-Gemeinderätin Renate Will.

Planungen laufen schön langer

Die Planungen laufen schon länger, gehen auf Vorschläge von Grünen und SPD zurück. Das Areal zwischen Friedhof und Verkehrsübungsplatz ist auch als Ausgleich gedacht für die Flächen, die im nahen Freizeitgelände zum Bau der neuen Schule weggefallen sind.

Kostenspanne zwischen rund 318 000 Euro und 470 000 Euro

Nach den derzeit vorliegenden Konzepten liegt die Kostenspanne zwischen rund 318 000 Euro und eben 470 000 Euro. Ein gehöriger Zuschuss kommt mit rund 254 000 Euro vom Bund. Die Kommune hatte sich im Rahmen des Projektes „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ beworben und eine Zusage erhalten.

Klimahain und Bürgerwiese

Entstehen soll bei dem Projekt nach der vorgelegten Planung (Michael Haas, Grafing) unter anderem ein Klimahain und eine Bürgerwiese (Durchmesser rund 80 Meter) für Spiel, Sport und Spaß. Sie soll terrassenförmig abgestuft werden. Dazu ein Präriegarten, ein Trockenrasen, eine Blumenwiese, ein Bewegungsparcours in Abstimmung mit den örtlichen Sportvereinen und ein Naturspielplatz ohne „klassische Spielgeräte“ aber mit Kies, Sand, Bummerl, Findlingen und Baumstämmen. Die Rede war auch von der Pflanzung von „Zukunftsbäumen“, die mit dem Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten zurecht kommen könnte, wie der Leiter des Umweltamtes der Gemeinde, Wolfgang Kuhn, in der Sitzung erklärte.

Vize-Bürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD) wies in der Debatte auf die soziale Komponente des Parks hin, auch für Bürger, die in ihren Wohnungen keine Balkone hätten. „Es ist wichtig, dass wir etwas Grünes machen.“

Ersatz für Grundstück im Sportgelände

Der frühere Bürgermeister Georg Reitsberger (FW) hatte sich bereits 2019 für eine Fläche ausgesprochen, die „robust“ sei, zum „Grillen und Chillen“. Weil es ein Ersatz für das Sportgelände sei, „sollten wir uns das etwas kosten lassen“, sagte Stefan Ruoff (Grüne) jetzt in der Ausschusssitzung. Josef Mittermeier (SPD) gab zu bedenken: Als man am Anfang geplant habe, „hat kein Mensch damit gerechnet, dass wir überhaupt einen Zuschuss bekommen“.

Umfangreiche Streichliste

Gestrichen wurden in der Sitzung von der Mehrheit unter anderem geplante Sitzkreise (25 000 Euro), eine Tischtennisplatte oder ein Basketballkorb. Drin bleiben sollen eine Modellierung des Geländes (rund 29 000 Euro) im zentralen Bereich sowie Infrastrukturmaßnahmen zu Punkten wie Wasser, Abwasser- und Stromversorgung (12 000 Euro). Hintergrund ist die Durchführung von Veranstaltungen, unter anderem das Sonnwendfeuer, organisiert von der Feuerwehr. Auch mit den Streichungen sei es immer noch ein Bürgerpark, zeigte sich Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) in der Sitzung überzeugt.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.