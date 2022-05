Günstige Wohnung in Parsdorf: Das sind die Kriterien

Von: Robert Langer

So prägte das alte Rathaus in Parsdorf das Ortsbild. © Jürgen Rossmann

Sechs neue günstige Wohnungen der Gemeinde sind in Vaterstetten zu vergeben. Der zuständige Ausschuss des Gemeinderates legte dafür jetzt die Kriterien fest.

Vaterstetten/Parsdorf – Hintergrund: Das historische ehemalige Rathaus in Parsdorf (Gemeinde Vaterstetten) wurde zum Teil erhalten und restauriert, zum Teil abgerissen und durch einen Neubau ergänzt. Darüber wurde lange diskutiert.

Fertigstellung Anfang kommenden Jahres

Nun steht das Projekt kurz vor der Fertigstellung. Anfang kommenden Jahres sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Die Miete sei so zu bemessen, dass sie für einkommensschwache Wohnungssuchende tragbar ist, sagt das Rathaus. Die Kaltmiete wird nach derzeitigem Stand bei Erstvermietung bei rund elf Euro pro Quadratmeter liegen. Vergeben werden sollen die Wohnungen nach einem Punktesystem. Die höchste Priorität haben dabei aktive Mitglieder der Feuerwehr. Hoch oben auch gemeindliche Beschäftigte (Stichwort Personalgewinnung) sowie Erziehungspersonal der gemeindlichen Kindertagesstätten. Etwas weniger Punkte bekommen Bürgerinnen und Bürger mit geringerem Einkommen. Aufgenommen in die Liste sind zudem Beschäftigte der Kreisklinik Ebersberg.

Punkte für Engagement

FDP-Gemeinderat Klaus Willenberg schlug vor, Beschäftigte von gemeinnützigen Senioren-Einrichtungen in der Kommune wie Maria Linden oder St. Korbinian ebenfalls zu berücksichtigen. Kommerzielle Einrichtungen in der Gemeinde sind damit nicht gemeint. Gesehen wurde das im Gremium durchaus positiv. Anmerkung von Gemeindekämmerer Markus Porombka zu den Trägern jedoch: Die Kirche könnte beim Wohnungsbau auch wieder mehr tätig werden.

Zusätzliche Vorschläge

Vizebürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD) vermisste im Punktekatalog, dass viele Kinder in einer Familie bei der Punktewertung nicht berücksichtigt würden. Diese Familien hätten es bei der Suche nach einer Wohnung besonders schwer. Und schließlich gebe es im Alten Rathaus auch eine sehr große Wohnung. Um später keine Problem wegen einer möglichen Lärmbelästigung zu bekommen, regte CSU-Gemeinderat Manfred Vodermair an, festzuhalten, dass das neue Wohngebäude direkt neben der Feuerwehr liege. Heißt: Es könnte also laut werden.

