Verkehr am Gymnasium Vaterstetten: „Elterntaxis sind das größte Problem“

Von: Robert Langer

Schüler demonstrieren vor der Turnhalle vor der Wendelsteinschule in Vaterstetten. © lan

Die Verkehrssituation rund um das Gymnasium Vaterstetten erhitzt die Gemüter. Schüler demonstrierten während der jüngsten Gemeinderatssitzung für mehr Sicherheit.

Vaterstetten – Tempo 20, ein generelles Halteverbot und die Anordnung einer Fahrradstraße in der Johann-Strauß-Straße im Bereich zwischen Rossinistraße und Gluckstraße: Das soll nun genauer geprüft werden, um das Verkehrschaos vor dem Gymnasium Vaterstetten in den Griff zu bekommen. Der Antrag basiert auf einer Absprache über alle Fraktionen hinweg. Deutlich wurde im Gemeinderat jedoch auch, dass ein Großteil des Verkehrs auf „Elterntaxis“ zurückzuführen ist, also auf Väter und Mütter die ihre Kinder per Auto zur Schule bringen. „Die Eltern wollen ihre Kinder schützen. Je gefährlicher die Situation vor der Schule ist, umso mehr Schüler werden mit dem Auto gebracht“, hatte bereits im Vorfeld Gymnasiums-Schülersprecher Adrian Jerney erklärt.

„Safety first“ war auf den Plakaten der Schüler zu lesen

Getagt wurde coronabedingt in der Turnhalle der Wendesteinschule. Davor demonstrierten vor allem Kinder und Jugendliche des Gymnasiums. „Safety first“ war unter anderem auf Plakaten zu lesen, oder: „Wollen Sie wirklich warten, bis ein Kind angefahren wird.“ Sprechchöre waren auch in der Halle zu hören.

Mehrere Jahre lang gab es an der Stelle eine provisorische Einbahnstraße samt einer „Kiss&Ride“-Regelung. Diese wurde jedoch aufgehoben. Eine Begründung: Auf der Straße sollten Linienbusse in beiden Richtungen fahren. Zuvor hatte ein Arbeitskreis getagt, Vorschläge eines Verkehrsplaners wurden diskutiert. Ein kompletter Umbau der Straße wurde wegen der zu erwarteten hohen Kosten mehrheitlich abgelehnt. Als Kompromisslösung sollte zunächst zumindest eine Sperre für den Kraftverkehr von 7.30 bis 9 Uhr gelten. Aber daran hielt sich kaum jemand.

Gemeinderat: Elterntaxis sind das größte Problem

Benedikt Weber (CSU), Referent des Gemeinderats für Straßen- und Wegebau, erläuterte in der Sitzung die Vorschläge, die wohl erst kurz vor dem Termin abgestimmt worden waren. Weber bezeichnet die „Elterntaxis“ als das größte Problem. „Wir müssen da an die Eltern herantreten. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern mich jemals vor die Schule gefahren haben.“ Cordula Koch (SPD) erinnerte daran, dass die Straße auch Schulweg zur Grundschule sei. Elisabeth Mundelius (Grüne) gab beim Punkt Halteverbot vor der Schule zu bedenken, dass es auch Schüler mit Mobilitätseinschränkungen gebe.

Gegen die neuen Vorschläge votierte nur Gemeinderat Manfred Vodermair (CSU). Sein Argument: „Wir haben eine Verkehrsordnung. Bei anderen Schulen geht es auch, nur beim Gymnasium geht es nicht.“

Schulfamilie nur teilweise zufrieden

Mitglieder der Schulfamilie zeigten sich nach der Sitzung nur teilweise zufrieden. „Wir hätten uns mehr Unterstützung erwartet, aber wir haben schon etwas bewirken können.“

Die Demonstration vor der Turnhalle löste übrigens einen Polizeieinsatz mit vier Fahrzeugen aus. Alarmiert wurden die Ordnungshüter aus der Nachbarschaft mit dem Hinweis, dass es bei der Gemeinderatssitzung zu Störungen käme. Vor Ort stellte sich laut Polizei schnell heraus, dass Bürger, die die Sitzung gerne besucht hätten, aufgrund der Hygieneregeln aber keinen Einlass mehr erhalten hätten. Nach Eintreffen der Polizeikräfte hätten diese die Örtlichkeit umgehend verlassen.

