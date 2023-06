Gymnasium Vaterstetten: Für viele Monate kein Sport in der Halle

Die Dreifachhalle am Gymnasium in Vaterstetten weist erhebliche Mängel auf. Nun stellt sich die Frage, welche Lösung besser ist – sanieren oder neu bauen?

Tragwerksschäden an der Decke – Entscheidung Sanierung oder Neubau offen

Die Entscheidung, ob die Dreifachturnhalle des Gymnasiums Vaterstetten wegen Schäden am Tragwerk saniert oder durch einen Neubau ersetzt wird, verzögert sich.

Vaterstetten – Im zuständigen Ausschuss des Kreistags fiel dazu jetzt kein Beschluss. Ein Grund ist, dass noch nicht klar ist, wie viele Geld an staatlichen Zuschüssen fließen wird. Es könnte um mehrere Millionen Euro gehen. Je nach Variante könnte das Projekt von einer Teilsanierung bis zu komplettem Abriss und Neubau zwischen acht Millionen und deutlich über 14 Millionen Euro kosten. Und das in Zeiten, in denen dem Landkreis weitere teure Schulprojekte ins Haus stehen. Stichworte sind das geplante Gymnasium in Poing, die dringend notwendige Erweiterung des Gymnasiums in Kirchseeon und die Berufsschule in Grafing Bahnhof.

Andere große Projekt stehen im Landkreis an

Die Dreifachhalle am Gymnasium Vaterstetten war zwischenzeitlich gesperrt. Auslöser waren Schäden an Trägern des Daches. Bei einer eingehenden Prüfung im August 2022 wurden Verformungen entdeckt. Wie die EZ damals berichtete, wurden die Dachträger der Turnhalle 1970 als Spannbetontrogplatten ausgeführt. In den 24 Bindern befinden sich jeweils sechs vorgespannte Spann-stähle. Die weitere Überprüfung hatte 159 Beschädigungen in Form von Kerben ergeben, die durch Anbohren der Spannstähle entstanden sind. Befürchtet wurde, dass die Kerben zu einem plötzlichen Bruch der Stähle führen könnten, so die Experten. Wiesen zwei der sechs vorhandenen Spannstähle Beschädigungen auf, könne der erforderliche „Sicherheitsbeiwert“ nicht mehr eingehalten werden. Schon 2007 wurde ein Überwachungssystem installiert, um die Durchbiegung von vier ausgewählten Trägern zu kontrollieren. Eine Ausweitung der Überwachung wurde angeregt. Die Nutzung der Halle ist bis Ende 2024 erlaubt. Möglicherweise könnte es eine Verlängerung geben.

Schon im Jahr 2006 wurden Sanierungsarbeiten an der Decke der Halle durchgeführt, weil Wasser eindrang.

Nutzung derzeit nur bis Ende 2024 erlaubt

Klar ist: Die Situation der Fluchtwege ist nicht optimal . Nach den derzeit geltenden Vorgaben ist die Halle auch zu klein. Zudem: Die erforderliche Raumhöhe von 2,50 Metern wird in den Nebenräumen wie Umkleiden nicht erreicht. Das könnte Auswirkung auf Zuschüsse zu einer Generalsanierung haben. Hier gibt es laut Landratsamt noch keine Klärung.

Fest steht aber, dass die Dreifachhalle für den Sport des Gymnasiums und möglicherweise andere Nutzungen länger nicht zur Verfügen stehen wird. Je nach Variante könnte es um elf bis 22 Monate gehen. Die Bauarbeiten könnten zwischen 29 und 52 Monate dauern.

Viele Fragen offen, auch weil Unterlagen fehlen

Zudem: Bei der im Vergleich zu einem Neubau günstigeren Generalsanierung sind noch einige Fragen offen. Trotz intensiver Recherche konnten laut Landratsamt keine vollständigen statischen Berechnungen zum Tragwerk der Anfang der 1970-er Jahre errichteten Dreifachsporthalle aufgefunden werden. Es fehlten hier insbesondere Unterlagen zur Gründung und zu Stützen und Wänden der Halle. Bei einer Sanierung der Sporthalle könnten somit umfangreiche statische Voruntersuchungen an diversen Bauteilen erforderlich werden. Je nach Ergebnis könnte das höhere Kosten zur Folge haben.

Fraktionen beraten

Nun sollen die Fraktionen des Kreistages beraten, das Landratsamt wird die noch ausstehen Informationen zur Förderung nachreichen.

Verzögerungen von mehreren Monaten wird es bei der Fertigstellung der Schulerweiterung geben.

Im Ausschuss wurde zudem deutlich, dass es bei der Fertigstellung des Anbaus zu Verzögerungen von etwa vier Monaten kommt, heißt: geplante Fertigstellung jetzt im November. Hintergrund sind unter anderem der Fachkräftemangel am Bau und die verlängerten Lieferzeiten beim Material.

