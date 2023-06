Halle wird Raub der Flammen: Polizei sucht Zeugen

Großeinsatz in Vaterstetten

Großeinsatz der Feuerwehren in der Nacht zwischen Vaterstetten und Weißenfeld: Eine landwirtschaftliche Halle stand im Vollbrand.

Vaterstetten – Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Samstagabend, 10. Juni, gegen 22.20 Uhr eine zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzte Lagerhalle zwischen Vaterstetten und Weißenfeld in Brand geraten. Eine vorbeifahrende Streifenbesatzung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Poing war auf das Feuer aufmerksam geworden und alarmierte daraufhin unverzüglich die Feuerwehr, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord in Ingolstadt.

Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückt aus

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften aus der Umgebung rückte an, um die bereits in Vollbrand stehende Halle zu löschen. Nach einer ersten Schätzung beziffert sich der Schaden auf ca. 300 000 Euro. Verletzt wurde laut Polizeipräsidium niemand. Allerdings kamen laut Feuerwehr Vaterstetten in einem angrenzenden Stall mehrere Hühner ums Leben.

Brandfahnder der Kripo ermitteln

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet darum, sachdienliche Hinweise und Beobachtungen unter Telefon (0 81 22) 968-0 zu melden.

Die Brandbekämpfung, unter anderem von der Drehleiter der Vaterstettener Feuerweh aus, zog sich aufgrund der hohen Brandlast bis in den frühen Sonntagmorgen. In der Halle seien zahlreiche Maschinen und Strohballen gelagert gewesen. Ein hinzugezogener Bagger des Technischen Hilfswerks unterstützte die Feuerwehren bei der Öffnung von Glutnestern und dem kontrollierten Abbruch der letztlich völlig zerstörten Halle, berichtet ein Sprecher der Vaterstettener Wehr.

An Innenangriff war nicht zu denken

Die Kollegen der Feuerwehr Parsdorf-Hergolding berichten, dass nach einer kurzen Abstimmung der eingesetzten Führungskräfte drei Einsatzsbschnitte gebildet und die Feuerwehren entsprechend eingesetzt worden seien. An einen Innenangriff sei bereits zu Beginn des Einsatzes nicht mehr zu denken gewesen, im Außenangriff seien ein tragbarer Wasserwerfer, ein Monitor über die Drehleiter sowie mehrere handgeführte Rohre zum Einsatz gekommen. Der Bagger des THW habe bis in die Morgenstunden des Sonntags das Brandgut verteilt, um zielgerichtete Nachlöscharbeiten durchführen zu können. Abschließend sei die gesamte Brandstelle mit Löschschaum abgedeckt worden.

Insgesamt waren rund 120 Kräfte der Feuerwehren Vaterstetten, Parsdorf-Hergolding, Haar, Pöring, Grasbrunn, Feldkirchen, Baldham sowie der Kreisbrandinspektionteils über acht Stunden im Einsatz. Hinzu kamen Mitarbeiter von Rettungsdienst, Polizei und THW Markt Schaben.

