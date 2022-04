Razzia in Hanfladen: Betreiber spricht von Hexenjagd

Von: Josef Ametsbichler

Hausdurchsuchung: Polizeibeamte durchkämmen das Ladengeschäft von Wenzel Cerveny (61, Mitte). Er hält Hund Tappsi (16) und den Durchsuchungsbeschluss. © Josef Ametsbichler

Aus einem Hanfladen in Baldham hat die Polizei kistenweise Ware beschlagnahmt und als Beweismaterial abtransportiert. Der Betreiber, der Stress mit der Justiz gewöhnt ist, spricht von einer Hexenjagd. Wir waren bei der Razzia dabei.

Baldham – Anders als sein Hanfladen wirkt Wenzel Cerveny gerade aufgeräumt. Während in dem Baldhamer Geschäft Polizeibeamte die Regale durchforsten, verabschiedet sich der 61-Jährige noch schnell von seinen rund 350 Online-Zuschauern, die er per Live-Video über die Razzia auf dem Laufenden hält. „Das kennen wir schon“, sagt er dann über das Aufgebot von 18 Beamten, das sich am Mittwoch für sein Sortiment interessiert. Er zuckt mit den Schultern und lacht. „Wir tun nichts Illegales.“

Razzia im Hanfladen: Hier gibt‘s alles, was aus der Pflanze herzustellen ist

„Wir“, das sind Wenzel Cerveny, und seine Mitarbeiter und Geschäftspartner. Darunter sein Sohn Alexander und sein Bruder Jiri. Die Cervenys betreiben knapp 20 Geschäfte namens „Hanf – der etwas andere Bioladen“ , die Cannabis-Produkte verkaufen – in Baldham, Erding, München, aber auch in Hamburg, Österreich und Luxemburg. Dort erhältlich: Socken aus Hanffasern, Cannabistee, Hanf-Augencreme, Cannabisblüten-Tee, Shampoo, Nahrungsergänzungsmittel, Hundefutter – alles was aus der Pflanze herzustellen ist.

Ein Lkw der Polizei transportiert kistenweise beschlagnahmte Ware als Beweismaterial ab. © Josef Ametsbichler

„Alles aus der EU, alles legal“, sagt Jiri Cerveny (57) und schaut den Beamten zu, wie sie blisterverpackte Haschisch-Kügelchen und braune Tee-Tüten in Pappkartons schichten. „Jetzt kommt das Purple Haze“, ruft ein Polizist dem anderen zu. Eine Cannabis-Sorte, die schon Jimmy Hendrix besang. „Wir haben hier heute Großeinkauf“, frotzelt Jiri Cerveny.

Razzia im Hanfladen: Betreiber nehmen das Polizeiaufgebot locker

Die beiden Brüder sind den Stress mit der Justiz gewohnt und nehmen es locker. Seine dritte Hausdurchsuchung ist das heute, erzählt Jiri. Und Wenzel hat immer wieder Anzeigen gegen sich laufen. Bei einer wartet er nach eigenem Bekunden seit Herbst 2020, ob das Gericht die Anklage zulässt. Drogenhandel, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, das ist die übliche Stoßrichtung der Staatsanwaltschaft.

Denn darüber gehen die Meinungen über das Sortiment zwischen der Anklagebehörde und den Cervenys immer wieder auseinander: Wie legal das Hanf-Business wirklich ist. Der letzte Schrei auf dem Markt sind momentan sogenannte CBD-Produkte. Sie enthalten, das betonen die Hersteller und Händler wie die Cervenys, nicht genug des psychoaktiven Wirkstoffs THC (Tetrahydrocannabinol), um verboten zu sein. Stattdessen ist der CBD-Anteil (Cannabidiol) erhöht, dem die, die damit Geschäfte machen, entzündungshemmende, schlaffördernde, schmerzlindernde und entspannende Wirkung nachsagen, ohne das illegale Cannabis-High. „Die Hälfte unserer Kunden sind Senioren“, sagt Wenzel Cerveny. „Wir tun was Gutes für die Menschheit.

Razzia im Hanfladen: Staatsanwaltschaft glaubt, dass nicht alles im Sortiment legal ist

Die Staatsanwaltschaft wiederum beschuldigt die Cervenys – als Geschäftsführer des Baldhamer Ladens trifft es diesmal Alexander (36) –, dass nicht alles im Sortiment so legal ist, wie die Verkäufer tun. So musste der Hanfladen erst Mitte März eine Rückrufaktion starten, weil amtliche Lebensmittelchemiker einen erhöhten THC-Gehalt in einem Cannabis-Kaugummi aus festgestellt hatten. Dieser ist auch Teil des Durchsuchungsbeschlusses: Im Januar sei das Produkt wissentlich illegalerweise angeboten worden.

Vor dem Laden in der Neuen Poststraße parkt ein Polizeiauto. Insgesamt sind 18 Beamte im Einsatz. © Josef Ametsbichler

Außerdem geht bei Pflanzenteilen des Nutzhanfs wie THC-armen Cannabis-Blüten offenbar die Rechtsdeutung auseinander: Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass diese zwar als CBD-Produkte deklariert seien, aber dennoch unter das Verkaufsverbot des Betäubungsmittelgesetzes fallen und nicht an Privatpersonen abgegeben werden dürfen. Wenzel Cerveny zitiert ein Gerichtsurteil, in dem das anders gesehen werde. Es läuft wohl auch diesmal auf einen Termin beim Richter hinaus.

Hanfladen-Betreiber ruft zur Demo in München auf

Fast schon Routine. Am Donnerstagvormittag, 7. April, ruft Wenzel Cerveny seine Fans zur Demo „Gegen die Hexenjagd auf den Nutzhanf“ auf, vor dem Münchner Amtsgericht in der Nymphenburger Straße, wo ein Hanfladenverkäufer vor Gericht steht – ähnliche Baustelle. Wenzel Cerveny ist nicht nur polizeibekannter Hanfverkäufer, sondern pressegewandter Aktivist. „Bekannt aus Funk und Fernsehen“, wirbt er für seine Läden. Da schadet Publicity durch eine polizeiliche Hausdurchsuchung vielleicht nicht.

Gleichzeitig, betont er, sei es ein Dauer-Kampf um die Existenz. Ware mit einem Einkaufspreis von fast 60 000 Euro schleppen die 18 Polizeibeamten in den Hinterhof, schätzt Cerveny. Die Polizei fordert zum Abtransport einen Lastwagen an. Das Hanflager in dem Baldhamer Ladenkeller ist gut gefüllt.

