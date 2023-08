Verspekuliert: Vaterstettener Hoffnung auf Schadenersatz schwindet

Von: Michael Acker

Rund 5,5 Millionen Euro hatte Vaterstetten bei der Greensill Bank angelegt. Das Geld ist wohl verloren. © dpa

Vaterstetten hat 5,5 Millionen Euro Steuergeld versenkt, der Anlagevermittler meldete jetzt Insolvenz an. Die Chancen für Schadenersatz schwinden dramatisch.

Vaterstetten – Zuletzt war ein Funken Hoffnung aufgekeimt, dass die Gemeinde Vaterstetten zumindest einen Teil der 5,5 Millionen Euro zurückerhält, die sie bei der pleite gegangenen Greensill-Bank angelegt hatte. Denn: Das Oberlandesgericht München hatte Anfang August das Urteil des Landgerichts München I von vor einem Jahr bestätigt. Dieses hatte den Anlagevermittler zu einer Schadenersatzzahlung von einer Million Euro an die Gemeinde verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts hatte dieser das Rathaus zu spät über die finanziellen Schwierigkeiten des Geldhauses informiert.

Leonhard Spitzauer Bürgermeister © Privat

Ob die Gemeinde jemals an dieses Geld kommt, scheint jetzt unwahrscheinlicher denn je. Denn der Anlagevermittler mit Sitz in Unterhaching hat beim Amtsgericht München Insolvenzantrag gestellt. Bürgermeister Leonhard Spitzer (CSU), der im Urlaub von der Insolvenz erfuhr, will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Auf EZ-Anfrage sagte er am Mittwoch, 30. August: „Wir wissen nicht, was in der Insolvenzmasse steckt. Wir werden demnächst Kontakt mit dem Insolvenzverwalter aufnehmen.“

5,5 Millionen Euro Steuergeld bei Greensill angelegt - die Bank ging pleite

Vaterstetten hatte in der Vergangenheit 5,5 Millionen Euro gemeindliche Rücklagen bei der Bremisch-Australischen Privatbank Greensill angelegt. Nach früheren Angaben von Bürgermeister Spitzauer hatte die Gemeinde die Anlage auf Anraten des Unterhachinger Vermittlers getätigt. Dieser habe es bei seiner Empfehlung im Dezember des Jahres 2020 allerdings unterlassen, die Gemeinde Vaterstetten auf die damals in den Fachmedien bereits enthaltenen Informationen über Ermittlungen der Bankenaufsicht Bafin bei der Greensill-Bank hinzuweisen.

Wenn Vaterstetten am Ende leer ausgeht, weil bei dem Vermittler nichts zu holen ist, kämen zu den „versenkten“ 5,5 Millionen Euro noch rund 30 000 Euro an Kosten hinzu. Denn so viel muss die Gemeinde an Anwaltskosten für die Gerichtsverfahren berappen.

