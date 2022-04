Weiß-blauer Honig? Imker aus Bayern erfindet Maibaum-Honig

Von: Robert Langer

Den gibt’s wirklich: Imker Manuel Bosch mit seinem Maibaum-Honig. © Stefan Roßmann

Bayerischen Schwung in Honigglas bringt Manuel Bosch aus Vaterstetten: Der 35-Jährige hat einen Maibaum-Honig kreiert, geerntet in Kirchseeon. Mit natürlichen Zutaten.

Kirchseeon/Vaterstetten – Weißblauer Honig, spriralig in einem Glas. Eine gedrehte Schicht weiß, eine gedrehte Schicht blau. Um für sein Produkt zu werben, wollte es Imker Manuel Bosch (35) aus Vaterstetten eigentlich als Aprilscherz präsentieren, als Maibaum-Honig. Er hat sich dazu eine Geschichte ausgedacht. Die Kunst und die Geheimnisse der speziellen Kostbarkeit seien seit Generationen übermittelt, erzählt er. „Mein Ur-, Ur-, Urgroßvater hat 1637 den ersten Maibaum-Honig geerntet.“ Damals sei es nur Adligen erlaubt gewesen, den Honig zu essen. „Man brauchte blaues Blut.“ Heute könne jeder in den Genuss kommen.

Imker aus Bayern erfindet Maibaum-Honig: Ein Aprilscherz, den es wirklich gibt

Erfunden. Ebenso wie die Geschichte, was für die Flüge der Bienen notwendig ist: „Es muss alles stimmen für den Maibaum-Honig. Es darf nicht regnen am 1. Mai. Und die Sonne muss scheinen“, sagt der Imker. Leicht bewölkt sei am besten. Weiß-blauer Himmel eben. Und es müssten frische Maibäume sein. „Die alten geben keinen Saft mehr.“ Bei den richtigen Bedingungen würden die Bienen den weiß-blauen Nektar der Bäume sammeln und daraus den herrlichen Maibaum-Honig machen.

„Viel Zeit und Liebe reingesteckt“

Schöne Geschichten, jedoch ausgedacht. Aber eines ist echt. Den weiß-blauen Maibaum-Honig gibt es wirklich. Schon als Kind hatte Bosch im familiären Umfeld mit Bienen zu tun, spielte in der Nähe der Bienenstöcke im Kirchseeoner Moos. Die Leidenschaft entwickelte sich weiter. Heute hat er neben seinem Beruf als Malermeister mit eigener Firma 25 Bienenvölker an verschiedenen Standorten im Landkreis Ebersberg. Und er experimentiert gerne. So entstand neben seinem „normalen“ Honig auch die Idee zum Maibaumhonig. „Ich habe viel Arbeit, Zeit und Liebe reingesteckt und ich will, dass alles perfekt ist“, sagt Bosch.

Stenge deutsche Honigverordnung: Spirulina und die Namensgebung

Grundlage ist ein sehr heller Honig aus dem Frühjahr, der vor allem aus Blüten von Raps und Löwenzahn stammt. Die blaue Färbung kommt durch einen geringen Zusatz von Spirulina, einem natürlichen Farbstoff, der aus Algen gewonnen wird. „Der ist sehr gesund“, so Bosch. Mit einem aufwändigen Abfüllverfahren entsteht so der geschichtete Maibaum-Honig. Details zum Verfahren sind geheim. Und dann geht es natürlich um die strenge deutsche Honigverordnung. So gebe es auch keinen Nusshonig, wenn das Naturprodukt mit Nüssen kombiniert wird. Das heiße dann „Nüsse in Honig“. „Daran halte ich mich natürlich“, so Bosch. Deshalb heiße sein neues Produkt auch „Spirulina in Honig“.

Auf dem Honig-Glas gibt es bisher auch kein ausgefeiltes Etikett. „Vielleicht mache ich noch eine Schleife drum“, sagt der Imker. Die notwendigen Pflicht-Angaben seien natürlich vorhanden. Unter anderem seine eigene Adresse. Wie viel ein Glas Maibaum-Honig kosten wird, ist noch nicht klar. „Um das Geld geht es sowieso nicht“, so Bosch. Er ist übrigens ein anerkannter Imker und hat schon verschiedene Preise gewonnen, auch im internationalen Vergleich.

Den Honig gibt’s bei der Gärtnerei Hausler in Vaterstetten, Johann-Sebastian-Bach Str. 56. Die Imkerei online: beevaria.de

