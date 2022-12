Überfall auf Teenager: 14-Jähriger muss sich vor Räubern entkleiden

Von: Josef Ametsbichler

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls am Bahnhof in Baldham. © Friso Gentsch/dpa

Zwei Maskierte zwingen einen Jugendlichen am helllichten Tag am S-Bahnhof Baldham, sich auszuziehen und reißen mit seiner Kleidung aus. Die Polizei ermittelt.

Baldham – Die Polizei Poing nennt Montag, 12. Dezember, gegen 14.45 Uhr, als Zeitpunkt für den Überfall in Baldham (Gemeinde Vaterstetten). Sie fahndet nach zwei Unbekannten, die einem Jugendlichen unter Androhung von Gewalt eine wertvolle Winterjacke, eine auffällige rote Adidas-Trainingshose, eine Umhängetasche und eine Wollmütze abgenommen haben.

Räuber überlässt Opfer Hose zum Tausch

Das Opfer, ein Schüler (14), wurde von den Polizeibeamten nach EZ-Informationen mehrfach befragt. Zudem gibt es ein ungewöhnliches Beweisstück: Einer der Räuber überließ seine eigene Jeans dem Überfallenen zum Tausch. Das erfuhr die Redaktion von der Familie des Opfers. Die Räuber-Hose befindet sich nun bei der Polizei.

„Es scheint sich um einen Racheakt zu handeln“, sagt die Mutter des Buben über das seltsame Vorgehen der Täter. Hintergrund sei, dass der Bub in der Vergangenheit schon mal Opfer von Diebstahl und Körperverletzung in Baldham geworden sei, was in mehrere Anzeigen gemündet habe. „Das ist das Pfand“, sollen die Täter unter Erwähnung der Anzeige zu dem Buben gesagt haben, bevor sie ihn am Montag zwangen, sich zu entkleiden. Offenbar, diesen Schluss hätten die Äußerungen zugelassen, hatten sie den Buben gezielt abgepasst. Ums Geld ging es ihnen demnach nicht: Der Familie zufolge ließen die Unbekannten Geldbeutel und Handy des Buben zurück.

Beide Täter sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt sein

Die Polizei sucht nun Zeugen, Tel. (0 81 21) 99 17-0, die in der fraglichen Zeit etwas nahe dem Baldhamer Bahnhof beobachtet haben. Die Täterbeschreibung: beide 18 bis 20 Jahre alt. Einer 1,90 bis 1,95 Meter groß, schwarze Kappe, dunkle Augenfarbe und auf dem linken Handrücken eine nicht näher beschriebene Tätowierung. Der Zweite etwa 1,77 Meter groß, schwarze Wintermütze und schwarze Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen. Beide seien mit einer Art Schlauchschal maskiert gewesen.

Die Familie ist von dem Überfall im Ortskern erschüttert. „Mein Sohn steht immer noch unter Schock“, sagt die Mutter. Sie hofft, dass es in der eigentlich frequentierten Umgebung Zeugen gab, die bei der Tätersuche helfen können. Die Täter seien vom Einkaufszentrum am Marktplatz die Treppe herunter gekommen und hätten ihr Opfer bei der dortigen S-Bahn-Unterführung in einen Fahrradständer geschubst. Dort habe sich der Raub abgespielt. „Ihm ist körperlich nichts passiert“, sagt die Mutter noch. „Das ist das Wichtigste.“

